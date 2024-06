Fête de la musique : entre vitesse et précipitation, nouveau flop pour Augand

Ecouter l'article

Prévue se tenir les vendredi 21 et samedi 22 juin 2024 à la fois au palais de la culture et à la baie des rois, la fête de la musique 2024 au Gabon s’avère être un échec cuisant. Un résultat peu étonnant, étant donné que le ministre de la Culture et des Arts, Dr. André Jacques Augand n’a pas su organiser cet événement pourtant important pour le calendrier culturel. Entre vitesse et précipitation, le membre du gouvernement a, si on se fie aux premiers éléments disponibles, largement été en deçà des attentes.

Si dans notre article intitulé André Jacques Augand muet à la veille de la Fête de la musique, nous nous interrogions sur l’effectivité de cet événement qui rentre dans le cadre des activités culturelles, les résultats ne sont d’aucune surprise. En effet, le ministre de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand et ses équipes, ont pour ainsi dire, manqué de professionnalisme. Manquant ainsi ce premier rendez-vous de la musique d’envergure nationale, sous l’ère du CTRI.

Pas de tête d’affiche, pas de public

Et pour cause. Qui organise un concert sans tête d’affiche? La réponse à cette question serait assurément le Dr André Jacques Augand. Pourtant ministre de la Culture et des Arts, ce type d’événement devait être semblable à une tasse de thé. Malheureusement, le contenu de la tasse de ce dernier s’avère trop chaud. A telle enseigne qu’il ne cesse de se brûler. Les couacs de la fête de la musique 2024 au Gabon ont débuté depuis la nonchalance sur la communication. Le ministère de tutelle a commencé à communiquer le 14 juin donc à une semaine de l’événement.

Comment comprendre que André Jacques Augand ait négligé la communication pré-event? Cependant existante dans le but de susciter l’intérêt des cibles. Le second couac enregistré est le changement de site le jour même de la fête de la musique. C’est donc à quelques heures du concert que les artistes ont été mis au courant que le concert avait été déplacé pour la baie des rois pourtant prévu pour le 22 juin. Il faut souligner que l’espace utilisé était le site des auto-tamponneuses et non celui du champ triomphale. Le troisième couac qui expliquerait cet échec, est le manque de tête d’affiche.

Dans le spot publicitaire du ministère rendu public le jour même de la fête de la musique, aucun artiste de renom n’a été annoncé. Comment attirer le public s’ils ne savent pas qui ils viennent écouter? Au final, le Gabon particulièrement le Grand Libreville a célébré une fête de la musique sans artistes d’envergure et de qualité et sans public. Une fois de plus les capacités managériales du Dr André Jacques Augand sont incontestables. Vivement le festival national des cultures en août prochain.