Gabon : ouverture imminente du Centre universitaire provincial de l’Ogooué-Lolo

Le Premier ministre du gouvernement de la Transition, Raymond Ndong Sima, a officiellement lancé l’année académique 2024-2025 lors d’une cérémonie solennelle le vendredi 4 octobre. Cet événement a marqué le début des activités dans les universités, grandes écoles et instituts de recherche du pays. À cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Hervé Ndoume Essingone, a annoncé l’ouverture à la fin du mois d’octobre, du Centre universitaire provincial de l’Ogooué-Lolo (CUPOL).

Le CUPOL, situé à Koulamoutou, est né de la transformation du Lycée Paul Kouya, un établissement fondé en 2009 par l’ancien ministre Blaise Louembet. Cette initiative a été concrétisée dans le cadre des engagements du président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de sa tournée républicaine dans le G7. L’objectif de cette transformation est d’enrichir l’offre structurelle de l’enseignement supérieur, de limiter l’exode des jeunes et de stimuler le développement local.

Ouverture imminente du CUPOL

Longtemps utilisé comme établissement d’enseignement secondaire pilote, le Lycée Paul Kouya se transforme en CUPOL. Ce nouvel établissement d’enseignement supérieur public vise à désengorger les universités et grandes écoles de l’Estuaire et du Haut-Ogooué en proposant des formations spécialisées. Cette initiative se veut un pôle d’excellence comme l’avait indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur, Pr Hervé Ndoume Essingone, lors d’une conférence de presse tenue à l’Université Omar Bongo (UOB) le samedi 6 juillet 2024.

Le Centre universitaire provincial accueillera dans un premier temps environ 200 étudiants, avec un focus particulier sur les filières scientifiques et technologiques. Actuellement, l’établissement dispose d’un Institut spécialisé dans les sciences et technologies, proposant un cycle de Diplôme universitaire de technologie (DUT) dans 5 filières. Il s’agit notamment de Chimie industrielle, Architectures et Éco-constructions, Génie thermique et énergies renouvelables, Informatique et communication, ainsi que Productique mécanique.

Après avoir achevé la période de dépôt de dossiers le 16 septembre dernier, le CUPOL ouvrira officiellement ses portes à la fin du mois d’octobre 2024. Toute chose qui offrira de nouvelles opportunités aux jeunes logovéens qui pourront désormais accéder à un enseignement supérieur de qualité sans avoir à quitter leur province.