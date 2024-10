Gabon : La Poste S.A dotée d’un data center depuis 2008

Ecouter l'article

Dans un monde globalisant où la gestion des données numériques constitue un véritable enjeu, le Gabon n’est pas en reste avec le développement depuis plusieurs années d’infrastructures à la pointe de l’innovation. Une réalité à laquelle s’est aligné depuis 2008 La Poste S.A, opérateur principal des postes désigné du service postal au Gabon, avec la mise en place une infrastructure télécom et d’un centre des données (Data Center) qui aujourd’hui contribue à renforcer l’offre universelle de TIC à l’intérieur du pays.

Face à l’augmentation des volumes et à la complexité des données sur lesquelles se base l’activité des entreprises, ces dernières recherchent très souvent des méthodes pour gérer leur infrastructure TIC. Ainsi, depuis des années de nombreux opérateurs optent pour l’acquisition de centres de données qui permettent non seulement de bénéficier d’une grande qualité d’infrastructures mais également d’un niveau de sécurité optimal avec en toile de fond le développement tous azimuts d’offres de service novateur.

La Poste S.A au coeur de l’innovation

C’est dans cette perspective que La Poste S.A dans le cadre de sa restructuration, après des années de turbulence, s’était dotée en 2008 d’un data center. Une infrastructure mise en place par l’opérateur qui aura permis « d’augmenter la capacité de stockage et sécuriser ces données ». C’est d’ailleurs en s’appuyant sur ses infrastructures télécom et centre de données que le ministère de la Communication a initié le programme de couverture des zones sans couverture télécom et autres, en télévision, radio et Internet.Suivant donc les instructions du président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema, La Poste qui devait apporter Internet, la Radio et la Télévision dans les villages isolés avait reçu une promesse financière de 300 millions de FCFA.

Sauf que plusieurs mois après, l’opérateur n’aurait toujours pas reçu un kopeck contraignant la direction générale à anticiper des achats d’équipements pour les 4 premiers villages, notamment Nzenzelet, Makongonio, Dibwangui et Iboundji. Une stratégie pour l’heure payante puisqu’elle a permis de maintenir le réseau privé et le centre des données en marche.