Gabon/Lesotho : le Béninois Adissa Ligali au sifflet !

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, qui se déroulera au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé les arbitres pour la 3e journée. Pour le match crucial du 11 octobre à Franceville, opposant le Gabon au Lesotho, c’est le Béninois Adissa Ligali qui a été désigné pour officier.

Actuellement 2e du groupe B, derrière le puissant Maroc, le Gabon nourrit l’espoir d’un parcours sans faute lors de cette double confrontation contre le Lesotho. Les Gabonais, après une lourde défaite face aux Marocains, espèrent se racheter. Et ce, du fait que l’arbitrage a été l’un des sujets de discussion suite à cette défaite. Les observateurs du football africain placent leur confiance dans la compétence et le professionnalisme d’Adissa Ligali.

Adissa Ligali l’intransigeant !

Ce dernier devra porter le poids des attentes sur ses épaules, dans un match qui pourrait s’avérer décisif pour les ambitions gabonaises. Âgé de 38 ans, Adissa Abdul Raphiou est un arbitre d’expérience, ayant officié dans plusieurs compétitions internationales, y compris des matchs amicaux, des qualifications pour la Coupe du Monde et la CAN. Son palmarès inclut 6 matchs à son actif, durant lesquels il a distribué 24 cartons jaunes et un carton rouge.

Les équipes, conscientes de sa rigueur, seront donc sur leurs gardes, sachant que la moindre infraction pourrait se traduire par des sanctions. Ce duel entre le Gabon et le Lesotho s’annonce palpitant, et tous les regards seront tournés vers Adissa Ligali, dont le rôle sera déterminant pour la bonne tenue de cette rencontre. La pression est forte, mais il est prêt à relever le défi et à assurer le bon déroulement du match.