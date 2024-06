Gabon : Ondo Ossa exige la publication des résultats de la présidentielle 2023

Ecouter l'article

Décidément pour certains acteurs politiques, le chapitre sur l’élection présidentielle d’août 2023 est loin d’avoir été clos. C’est notamment le cas pour l’ancien candidat consensuel de l’opposition Albert Ondo Ossa qui, dans un entretien accordé à Radio France international (RFI) ce mardi 11 juin 2024, a dénoncé les dérives autoritaires de la transition et exigé la publication des résultats issues des urnes qui selon lui étaient en sa faveur.

S’il était resté silencieux depuis le mois de septembre, l’ancien candidat à la présidentielle semble décidé à faire feu de tout bois. En effet, après la conférence de presse animée conjointement avec le président du Parti social démocrate (PSD) Pierre Claver Maganga Moussavou, Albert Ondo Ossa a, dans cette interview à RFI, critiqué vertement la tournure prise par la transition assurée par les militaires.

Pour l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et principal figure de proue de l’opposition gabonaise, sa sortie médiatique est motivée par « les dérives, les réels risques de virement vers la dictature et le retour à l’ordre ancien, le système Bongo-PDG » emprunté par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) présidé par le Général Brice Oligui Nguema.

Les dérives autoritaires du CTRI mises à nu par Ondo Ossa

Fervent pourfendeur de l’ancien système incarné par Omar Bongo Ondimba puis Ali Bongo Ondimba, le candidat consensuel de l’opposition à la présidentielle d’août 2023 a noté dans les actions des autorités de transition un retour insidieux à ces pratiques abjectes qui ont contribué à dénaturer le Gabon. « Lorsque les mêmes pratiques reviennent, c’est un réel problème et moi, j’ai le devoir de m’adresser à la population gabonaise qui m’a majoritairement voté le 26 août dernier », a martelé Albert Ondo Ossa.

D’ailleurs, à ce propos, ce dernier n’a pas manqué de remettre au goût du jour la question de la publication des vrais résultats issus des urnes. « Il y a eu une élection, il y a eu un vainqueur, c’est le retour à l’ordre constitutionnel ou alors, on se dit il y a eu un vote, on rétablit l’ordre républicain et nous allons à des élections tout de suite, pas de fausse transition, pas des gens qui s’imposent et qui nous ramènent le système Bongo-PDG. Moi, je suis un président élu, je ne prends pas la place d’un président en transition. Il faut que les véritables résultats qui existent soient publiés et que la Cour constitutionnelle prenne une décision selon les résultats qui existent », a-t-il lancé.