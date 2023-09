Gabon : Oceni Ossa évincé du Conseil supérieur des affaires islamiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est une véritable page qui s’est tournée ce mardi 12 septembre 2023 au sein du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG). Et pour cause, les théologiens, prédicateurs et imams de l’ensemble du pays ont procédé à l’élection de l’imam de la grande mosqué de Franceville Benyamine Andjoua en qualité de président de cet organe en remplacement d’Ismaël Oceni Ossa.

Les changements qui s’opèrent actuellement au Gabon semblent toucher toutes les couches de la société. Dernier fait en date, l’éjection d’Ismael Oceni Ossa à la tête du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques par sa communauté. Un remplacement qui survient après les événements ayant amené à l’interpellation des membres de sa famille qui faisaient partie de la «Young Team » pour des faits de haute trahison.

Benyamine Andjoua désormais chef de la communauté musulman

Ainsi, donc, la déchéance du raïs Ali Bongo Ondimba, aura également permis de changer la donne au sein de cette institution religieuse. C’est donc à la suite d’une concertation de l’ensemble des chefs religieux de la communauté musulman venus des quatre coins du pays que r l’imam Benyamine Andjoua a été choisi pour occuper le poste de président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques.

Toutefois, pour de nombreux observateurs, ce changement semble ne pas etre conforme au texte de ladite communauté. En effet, les textes prévoient que le président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAIG) est nommé par le raïs Ali Bongo Ondimba. Ce dernier ayant été deposé, il ne serait pas surprenant qu’on aboutisse à un changement des textes regissant le CSAIG.

Pour rappel, c’est en février 2022, à l’issue du 4ème congrès du CSAIG, qu’Ali Bongo Ondimba avait procédé à la nomination d’Ismaël Oceni Ossa de à la tete du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, ce malgré la levée des boucliers de plusieurs membres.