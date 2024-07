Gabon : le Gén. Oligui Nguema invite les populations à voter pour le oui lors du prochain referendum

Ecouter l'article

En tournée républicaine dans la province du Haut-Ogooué depuis ce mercredi 17 juillet 2024, le président de la Transition, le Général de brigade Brice Oligui Nguema vient de lancer explicitement la campagne du prochain référendum devant aboutir à l’adoption de la nouvelle Constitution. Ainsi, face aux populations de la commune de Moanda dans le département de la Lebombi Leyou, le chef de l’État a invité officiellement l’ensemble des Gabonais à prononcer en faveur de la future loi fondamentale.

S’il s’était montré quelque peu réservé ces dernières semaines sur la suite du processus de transition entamé au lendemain du coup d’État du 30 aout 2023, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), organe regroupement l’ensemble des Forces de sécurité et défense, vient sans aucun doute de donner un coup de fouet à ce calendrier. Une étape qui intervient après la réception le 02 juillet dernier du projet de Constitution élaboré par le Comité constitutionnel national.

Le Général Oligui Nguema déjà en campagne pour le Oui

En effet, lors de son discours de circonstance devant les populations de Moanda, le Général de brigade Brice Oligui Nguema a exprimé sa volonté d’accélérer le processus de transition dans les prochaines semaines. Sans aucune tergiversation, le chef de l’État a d’or et déjà invité les populations à voter pour le oui lors du référendum qui devrait se tenir dans les prochains mois, ce conformément au chronogramme de la transition. « Le Oui, c’est l’avenir, le oui, c’est notre réussite ensemble si nous voulons réaliser l’ensemble des projets qui sont annoncés », a-t-il lancé.

Réaffirmant sa confiance vis-à-vis des gabonais, le président de la Transition a rappelé que c’est ensemble que se concrétisera la vision d’un développement harmonieux du pays. À cet effet, il a appelé les uns et les autres à valoriser la solidarité et l’unité et surtout à soutenir les actions du Comité pour la transition et la restauration des institutions pour un véritable essor vers la félicité.