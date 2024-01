Gabon : Ndong Sima en guerre contre la courtisanerie, le larbinisme et l’opportunisme dans l’administration

Ecouter cet article Ecouter cet article

La cérémonie de présentation de vœux du gouvernement et de l’administration publique aura été l’occasion pour le premier ministre de la Transition Raymond Ndong Sima de moraliser l’ensemble des agents publics. A cet effet, le patron de l’administration a invité ces derniers à faire preuve de professionnalisme, mais surtout de probité dans leur travail au quotidien afin de répondre aux attentes des usagers des services publics.

Gangrener ces dernières années par de nombreux maux, l’administration publique est très souvent au cœur de plusieurs récriminations. Soucieux d’inverser la tendance le chef du gouvernement a rappelé à ses administrés la lourde mission qui est de « concourir au jour le jour à la réalisation des six axes contenus dans la feuille qui est le projet de la Transition dont les Agents publics sont comptables de la réalisation devant le peuple Gabonais ».

Ndong Sima pour une administration exemplaire

Ainsi, il a invité les agents publics à se mobiliser et surtout à faire preuve d’imagination afin de permettre la mise en œuvre effective de la feuille de route définie par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). « Pour y parvenir, vous devez être exemplaires au quotidien en rendant régulièrement des comptes à nos concitoyens sur ce que nous faisons et projetons ; en faisant preuve d’écoute et de pédagogie, d’humilité et de disponibilité pour susciter l’adhésion », a-t-il indiqué.



A cet effet, Raymond Ndong Sima a exhorté l’ensemble des fonctionnaires à se départir des mauvaises habitudes. Il a d’ailleurs énuméré les griefs qui sont très souvent faits aux agents publics notamment le « fonctionnarisme », c’est-à-dire le manque d’imagination et d’audace et la propension aux habitudes stériles; la « schizophrénie existentielle », conduisant à proclamer de grands principes sans chercher à les réaliser concrètement, la « maladie de la rivalité et de la vanité » où la course et la recherche des avantages personnels l’emportent ou encore la « maladie de diviniser les chefs » avec ses corollaires que sont la courtisanerie, larbinisme et l’opportunisme.