Gabon : François Owono Messie, un expert financier au cœur de la Direction générale de Gab’Oil

Le conseil des ministres qui s’est tenu le jeudi 28 décembre 2023 sous la présidence du Général de brigade Brice Oligui Nguema a enregistré plusieurs mesures individuelles notamment au sein des entreprises publiques. C’est notamment le cas au sein de la Direction Générale de Gab’Oil où l’inspecteur central du Trésor, François Owono Messie a été nommé en qualité de conseiller du directeur général de cette entreprise.

Une gouvernance renforcée à Gab’Oil

Alors que le pays s’engage dans la restauration de ses institutions et de la dignité de son peuple, il est important pour le Comité pour la Transition et la restauration des Institutions (CTRI), instigateur de mouvement, de s’appuyer sur une expertise confirmée, capable d’accélérer le redressement économiquement et de garantir une gouvernance vertueuse du pays. C’est dans cette dynamique que François Owono Messie a récemment été à la Direction Générale de Gab’Oil en qualité de Conseiller. Une décision qui témoigne de l’importance qu’accordent les plus hautes autorités du pays à ce Marketeur de l’Etat, filiale de la GOC.

Une expertise souvent sollicitée !

Au-delà de son administration d’origine, François Owono Messie est connu dans les milieux financiers pour ses apports et contributions pour un service public moderne et de qualité. Cet Inspecteur Central du Trésor est sollicité pour créer la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le but de permettre à l’Etat de disposer d’un instrument de financement de ses politiques publiques. Il contribue au maintien du Fonds National de l’Habitat (FNH) destiné à faciliter le financement des programmes de logements populaires et des infrastructures.

Il ouvre le Trésor à la promotion des activités à caractère bancaire et financières en bancarisant la gestion des dépôts publics et en recourant à la monétique pour les agents publics payés par bons de caisse et les étudiants, puis prépare l’entrée du Trésor au marché des titres publics à souscription libre (Bons du Trésor et des Obligations d’état).

A la CNAMGS, il s’implique dans l’organisation financière de cette entité et pilote le projet ayant abouti à la création de la Contribution Spéciale de Solidarité (CSS) comme ressource alternative à la redevance sur la téléphonie mobile en déclin pour financer le régime d’assurance maladie des Gabonais Economiquement Faibles en déséquilibre.

De nombreuses initiatives à son actif

Prônant le retour du Ministère de la Planification pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre des projets structurants de développement et du service civique pour un engagement de citoyenneté des jeunes de 16 à 25 ans, François Owono Messie, financier aguerri, fait partie du cercle très fermé des diplômés du Centre d’Etudes Financières, Economiques et Bancaires (CEFEB) de Paris, affilié à la Sorbonne et au Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International (CERDI). Une pièce essentielle dans le dispositif de gouvernance actuelle.