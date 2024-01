Gabon : vers une extension de la déclaration de patrimoine à toute l’administration

Ecouter cet article Ecouter cet article

Accordant une interview à notre confrère Gabon télévision, le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a annoncé l’extension prochaine de la déclaration de patrimoine à toute l’administration. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption, cheval de bataille du Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition.

Dans un souci de transparence, le CTRI a inscrit dans la Charte de la Transition l’obligation de déclaration de biens pour les membres des organes de la Transition, à l’entrée et la sortie de leurs fonctions. Une injonction que les autorités de la Transition au Gabon envisagent d’étendre à l’administration tout entière, afin de réduire de manière considérable le phénomène de corruption.

Vers une généralisation de la déclaration des biens

C’est accompagné du Colonel Mouity, que le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi s’est exprimé sur le bilan des 100 jours du CTRI. S’ils se sont réjouis du chemin parcouru, les deux hommes ont tenu à rappeler que le changement se fait de manière progressive notamment en matière de lutte contre la corruption. « Nous évoluons vers une réduction sensible et pratique des malversations. La corruption est dans l’esprit des hommes et c’est dans l’esprit des hommes que nous devons l’enrayer » a précisé le Colonel Mouity.



Parmi les batailles engagées lors de la prise de pouvoir du CTRI, la restauration de l’administration gabonaise. Pour ce faire, les autorités de la Transition comptent rééduquer les fonctionnaires par l’exemplarité. « Chez nous les militaires lorsque le chef donne l’exemple, tout le monde doit s’aligner » a expliqué le Colonel Mouity. Ainsi, en soumettant, ainsi que son gouvernement à la déclaration des biens le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema se voulait fixer le cap.

C’est donc suivant cette vision que les agents publics devront s’y plier. « Il est prévu qu’elle s’étende dans toute l’administration gabonaise » a indiqué le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. Notons à ce propos que le porte-parole du CTRI n’a pas apporté des précisions sur cette extension prochaine, notamment en ce qui concerne l’échelon de l’administration concerné.