Port-Gentil : la route de Derrière la SEEG oubliée

Entamés il y a environ 5 ans, les travaux de la route du quartier derrière la SEEG dans de le 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil ne sont toujours pas achevés. La voie à l’abandon constitue un véritable obstacle à la mobilité quotidienne des habitants de la zone qui ne sachant plus à quel sein se vouer implorent une action des autorités de la Transition.

La problématique de la réhabilitation des voiries urbaines restent un sujet d’actualité dans le pays. Et pour preuve, les populations du quartier derrière la SEEG dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil sont abandonnées à leur triste sort. En effet, ces dernières éprouvent des difficultés à se déplacer en raison du niveau de dégradation de la voie.

Les habitants de Derrière la SEEG abandonnés à leur sort

En dépit du milliard offert par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema pour la réhabilitation des voiries de la ville de Port-Gentil, les populations de Derrière la SEEG vivent un calvaire quotidien. En effet, les artères de ce quartier sont dans un piteux état. Les véhicules s’arrêtent presque tous au tournant SEEG obligeant ces compatriotes à faire le reste du chemin à pied et ce quelque fois les pieds dans l’eau. « Quand les gens sont malades il faut les transporter en brouette », a indiqué une riveraine.



Mauvais état de la route, absence d’éclairage public, insalubrité et insécurité, les habitants de Derrière la SEEG n’en peuvent plus. Face à ces maux qui minent leur quotidien, ces derniers demandent des actions concrètes de la part des autorités de la Transition pour remédier à cette situation qui nuit gravement à leur qualité de vie. « Je demande à celui qui a commencé les travaux de venir terminer parce qu’ici on souffre », a déclaré une habitante de la zone. « Cette année, essayez quand même de penser à nous », a conclu une autre.