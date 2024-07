Gabon : montée en grade pour 15 officiers généraux

Follow on X

Ecouter l'article

Le Chef de l’État, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé, le lundi 1er juillet 2024, la cérémonie de port de galons des officiers généraux à l’esplanade du Palais Rénovation, en sa qualité de Chef suprême des forces de défense et de sécurité. Ce sont 15 agents de forces armées qui sont montés en grade.

Nouvelle cuvée de montée en grades dans les forces armées gabonaises. En effet, le Chef suprême des forces de défense et de sécurité, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé la cérémonie de port de galons des 15 nouveaux officiers généraux. Ces derniers sont des corps de la Santé Militaire, de la Gendarmerie Nationale et des Forces de Police Nationale.

La fidélité et l’abnégation valorisées

S’engager dans les forces armées suppose intrinsèquement défendre la patrie. Une tâche menée avec succès par les militaires en août 2023 quand il s’est agi de récupérer le pouvoir d’entre les mains de celles et ceux qui semblaient décidé à ternir le blason de la République. Fort de ce qui précède, le Général de Brigade a tenu à saluer le savoir-faire de ses pairs.

Ce sont donc 15 nouveaux officiers répartis en grades de Général des Corps d’armées, Général de Division et Général de Brigade qui ont été appelés, par le Chef suprême des armées, à davantage faire montre d’abnégation et de professionnalisme dans l’exercice de leurs missions pour l’intérêt public et en droite ligne avec l’atteinte des objectifs de la République.

Il est tout aussi judicieux de préciser que ces promotions ont été faites conformément aux décrets n°0063/PT-PR/MDN portant nomination des Officiers Généraux des Forces de Défense pour l’année 2024 et n° 0087/PT/MIS-CCFPN portant nomination d’un Officier Général des Forces de Police Nationale, pour l’année 2024.