« Clean Mob » : CANAL+ s’engage pour un environnement sain

C’est en prélude à la journée mondiale du plastique qui aura lieu le 3 juillet prochain, que CANAL+ Gabon s’est engagé une fois de plus, à contribuer à rendre notre environnement sain et propre. Une initiative qui vise à sensibiliser les populations, ainsi que leurs fidèles clients sur les questions environnementales, tout en faisant la promotion des solutions durables pour la réduction des déchets. Un programme riche qui s’intitule « Et ta planète » dont « Clean Mob » est une tentacule.

Après deux éditions couronnées de succès, CANAL+Gabon revient avec le programme d’action dénommé « Et ta planète ». Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de leurs nombreux engagements sociétaux et qui est au cœur de leur stratégie d’entreprise. Ainsi, l’opérateur économique exerçant dans l’audiovisuel sera accompagné par l’ONG RGEDD pour répondre aux questions environnementales. A cet effet, les employés de CANAL+ Gabon vont procéder au nettoyage de la plage du bord de mer de Libreville.

La sensibilisation

Il s’agit d’une opération qui a pour objectif principal de sensibiliser les populations et leurs fidèles clients sur la nécessité d’adopter des gestes éco-responsables. Il faut dire que la sensibilisation aux questions environnementales et la promotion des solutions visant à réduire les déchets sont indispensables pour un environnement sain et propre. Ainsi que la consommation d’énergie et l’atteinte de la neutralité carbone. Non sans manquer Éco-concevoir les produits et services afin de lutter contre les changements climatiques et la préservation de l’environnement.

L’an dernier, ce sont plus de 100 kilogrammes de déchets plastiques qui ont été récoltés par les équipes de Edoh Signon. Une campagne positive que CANAL+ Gabon applique et pour laquelle se déploie chaque année. En dehors de ce programme, plusieurs autres initiatives ont déjà été mises en œuvre afin de réduire l’impact de la société sur l’environnement. Notamment la distribution des gourdes à tout le personnel afin de limiter l’utilisation du plastique, la mise à disposition d’un bac de collecte de bouteilles plastique dans l’entrepôt de CANAL+. Aussi, le recyclage des décodeurs par l’entreprise Metalco. Vivement que cette initiative se poursuive.