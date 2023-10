Gabon : Martin Boguikouma, nouveau directeur général de l’OPRAG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce 29 septembre 2023, s’est entre autres soldé par la nomination à la tête de l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG) de Martin Bouguikouma. Cet ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo a donc désormais la confiance du président de la transition, pour mettre en œuvre le schéma de gestion qui lui sera remis par les autorités de la transition.

A l’instar de plusieurs autres services administratifs et financiers de l’Etat, l’Office des ports et rades du Gabon n’a pas échappé au processus de réaménagement. Cette direction stratégique chargée de la gestion du principal port du pays sera donc désormais sous la direction de Martin Bouguikouma, en remplacement de Godwin Alini Yandjangoye en service depuis 2021.

Un ancien directeur de Cabinet d’Ali Bongo à la tête de l’Oprag

Le nouveau directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon n’est pas un inconnu du palais du Bord de mer. En effet, après avoir servi dans l’Ogooué-Maritime en qualité de Gouverneur, Martin Bouguikouma a été propulsé à la tête du Cabinet présidentiel en 2016, en remplacement du très contesté Maixent Accrombessi. Un passage éphémère puisqu’il sera débarqué un an plus tard à la suite dit-on de divergences avec « les collégiens du Bord de mer ».



Désormais à la tête de l’Oprag, ce diplômé de l’université d’Ottawa aura la charge d’apporter de la rigueur et de la transparence dans la gestion des finances de cette poule aux œufs d’or. En effet, alors que l’Oprag fonctionne en conseil d’administration, les chiffres sur ses résultats annuels sont rarement connus, malgré les satisfactions de ses dirigeants. Une pratique qui devra désormais prendre fin d’autant plus que le Général de Brigade Brice Oligui Nguema a pris soin de nommer un militaire à la présidence du Conseil d’administration.