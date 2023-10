Gabon : première rentrée judiciaire sous l’ère Oligui Nguema

Ecouter cet article Ecouter cet article

Conformément aux usages républicains le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce lundi 02 octobre au Palais de justice à la traditionnelle cérémonie de rentrée judiciaire des cours et tribunaux. Une cérémonie organisée dans un contexte marqué principalement par la décision des magistrats de reprendre du service pour le plus grand soulagement des usagers.

En effet, c’est en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature et en présence du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, des présidents des institutions, du premier ministre, du ministre de la Justice et des autres membres du gouvernement, et des Chefs de missions diplomatiques et consulaires et Représentants des Institutions internationales que s’est déroulée cette cérémonie.

Une rentrée judiciaire sous le sceau de l’apaisement

Organisé au mois d’octobre de chaque année, cet évènement est conforme aux dispositions des articles 2,3 et 5 de la loi organique n°008/2019 du 4 juillet 2019 sur les juridictions de l’ordre judiciaire, 5 de l’ordonnance 00026 du 11 août 2018 sur les juridictions de l’ordre administratif et 23 de la loi organique N°3/2022 du 27 avril 2022 sur les juridictions de l’ordre financier. Elle marque la reprise des activités du corps judiciaire pour le compte de l’année 2023-2024.

Cette audience a été ponctuée par les allocutions du Procureur général près la Cour des Comptes et du Président de la Cour des Comptes. C’était l’occasion de dresser le bilan de l’exercice de l’année écoulée avec à la clé l’adoption de plusieurs textes de loi, mais également d’évoquer les perspectives du corps judiciaire, notamment la révision du statut du magistrat.