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Gabon : Marie-Madeleine Mborantsuo revendique une influence internationale de la Cour constitutionnelle

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 18 octobre 2026 à 21h20min
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Marie-Madeleine Mborantsuo © D.R.
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Invitée de Mémoire d’une nation, diffusée le 6 octobre 2026 sur Gabon 1ère, Marie-Madeleine Mborantsuo a affirmé que les textes et décisions de la Cour constitutionnelle gabonaise avaient inspiré plusieurs juridictions étrangères. L’ancienne présidente a également évoqué la contribution gabonaise au développement des réseaux de coopération entre juges constitutionnels.

L’expérience constitutionnelle gabonaise aurait rayonné au-delà des frontières nationales. C’est le récit livré par Marie-Madeleine Mborantsuo face à Christian Kombila. Selon elle, l’étendue des compétences de la Cour et l’ouverture de sa saisine aux citoyens ont suscité l’intérêt d’autorités et de magistrats étrangers. Un témoignage qui met en avant la circulation des textes et des jurisprudences dans la construction de la justice constitutionnelle.

Des textes gabonais présentés comme une référence

Marie-Madeleine Mborantsuo affirme que des dirigeants africains avaient sollicité Omar Bongo Ondimba pour obtenir les textes régissant la juridiction gabonaise. Ces documents auraient ensuite servi à concevoir certaines institutions constitutionnelles, sans qu’elle précise les pays concernés au cours de l’entretien.

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Elle évoque également l’utilisation de décisions gabonaises par des juges étrangers. « Les textes gabonais et les décisions rendues par notre juridiction ont servi de modèle », a-t-elle déclaré. Elle étend cette affirmation à certaines juridictions européennes, sans fournir d’exemples permettant d’en apprécier précisément la portée.

Une coopération dont l’influence reste à documenter

L’ancienne présidente souligne aussi le rôle de la Cour dans les réseaux francophones, africains et mondiaux de justice constitutionnelle. Elle présente ces espaces comme des cadres de partage d’expériences, permettant aux juridictions de confronter leurs pratiques et de prendre en compte leurs réalités respectives.

Son témoignage ouvre un sujet sur la diplomatie juridictionnelle gabonaise. Pour mesurer l’influence revendiquée, l’identification des pays, des textes et des décisions concernés demeure essentielle. Ces éléments permettraient de distinguer la participation aux réseaux internationaux de l’adoption effective de solutions inspirées de l’expérience gabonaise par d’autres juridictions.

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Casimir Mapiya

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