Présidentielle 2023 : les Gabonais aux bons souvenirs de Rodrigue Mboumba Bissawou, le coupeur d’internet

30 août 2023-30 août 2024, voilà bientôt un an que les Forces armées gabonaise (FAG) sous la coupole Comité pour transition et la restauration des institutions ( CTRI) prennaient le pouvoir à la suite de la proclamation des résultats “tronqués” de la présidentielle donnant l’ancien président Ali Bongo Ondimba vainqueur. Un scrutin qui, il faut le rappeler, aura été marqué par la décision prise par l’ancien ministre de la Communication, Rodrigue Mboumba Bissawou de suspendre l’accès à internet sur toute l’étendue du territoire. Un geste qui s’inscrivait dans la droite ligne des actes posés par les plus grandes dictatures du monde pour restreindre les libertés des citoyens et conserver le pouvoir.

C’est enfin notre essor vers la félicité, un slogan que les millions de Gabonais chantent en réalisant mot pour mot la profondeur des paroles, en raison du coup de libération du 30 août 2023. Mais dans les faits,un an en arrière à cette période, les Gabonais résidant sur le territoire national étaient plongés dans une peur inexplicable et complètement coupés du reste du monde. En effet, le gouvernement Ali Bongo Ondimba, par le biais de son ministre de la communication, avait jugé bon de couper dans tout le pays la connexion internet en vue d’éviter « la propagation d’appels à la violence et des fausses informations » avait déclaré Rodrigue Mboumba Bissawou sur les antennes de Gabon 1ère.

Il faut dire que cette mesure antidémocratique rentrait semble-t-il dans la stratégie mise en place par l’ancien régime pour conserver le pouvoir à l’issue d’une élection présidentielle très serré face au candidat consensuel de la plateforme Alternance 2023, Albert Ondo Ossa. À noter que, outre la coupure d’internet, ce titulaire d’un master en marketing, communication et publicité de l’International School of Management de Dakar (ISM) et ses compères de la Young Team avait également suspendu la diffusion de France 24 et Radio France internationale (RFI).

Des agissements rétrogrades que n’avaient pas manqué de dénoncer plusieurs militants des droits de l’Homme à l’instar de la responsable de la campagne KeepItOn de l’association de défense des droits civils numériques Access Now Felicia Anthonio qui s’était insurgé contre « cette énième coupure gouvernementale violant les droits de l’Homme et entravant la démocratie ». « À cette période, on avait plus d’internet, c’était compliqué. Je maudissais même le ministre de la communication pour ce qu’il nous faisait vivre. », nous a confié un compatriote.

Un an après, que devient le coupeur d’internet Rodrigue Mboumba Bissawou ?

C’est la grande question que l’opinion se pose, tant l’ancien ministre de la Communication, Rodrigue Mboumba Bissawou a complètement disparu des radars depuis la chute du pouvoir qu’il servait. Dans un article publié par le média en ligne Top Info Gabon, on apprend que ce dernier se serait reconverti en qualité de pasteur,

Ainsi, chaque dimanche, c’est désormais en qualité de serviteur de l’Éternel que Rodrigue Mboumba Bissawo se présente désormais devant ses brebis. Toutefois, ses fidèles savent-ils qu’il est celui qui avait crié haut et fort avoir pris la ferme résolution de suspendre internet à tous les gabonais afin de faire allégeance au système criminel Bongo-PDG ?