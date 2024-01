Gabon : Louis Gaston Aubame prend officiellement ses fonctions à la tête de Gab’Oil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nommé à la faveur du conseil des ministres du 28 décembre dernier, Louis Gaston Aubame a officiellement pris ses fonctions à la tête de Gab’Oil ce lundi 8 janvier 2024, en remplacement de Bernardin Mve Assoumou. Créée en juillet 2017, cette société d’Etat placée au cœur de la stratégie pétrolière au même titre que sa grande sœur Gabon Oil Company (GOC), voit arriver à sa tête un homme d’expérience dont la principale mission sera de la conduire vers un modèle de performance basé sur l’innovation.

Société d’État spécialisée dans la distribution et la commercialisation des produits pétroliers, Gab’Oil a hérité le 28 décembre dernier, d’un nouvel administrateur directeur général en la personne de Louis Gaston Aubame. Installé dans ses nouvelles fonctions ce lundi, le nouvel homme fort devra relever dans l’immédiat, un certain nombre de défis. Parmi eux, la remise à niveau des différents espaces de stockage de produits pétroliers et surtout la gestion d’espaces à usage commercial, qui sort d’un exercice 2023 déficitaire d’un peu plus de 3 milliards de FCFA.

En effet, dans un contexte de concurrence accrue, Gab’Oil a dû faire face au cours des trois dernières années, à de nombreux défis qui pour certains ont contribué à améliorer son image de marque auprès des consommateurs comme le lancement de sa bouteille de gaz butane, une base sur laquelle devrait d’ailleurs s’appuyer le nouvel ADG pour matérialiser le plan triennal actuel. Un plan en deux phases, censé évaluer les opportunités identifiées et renforcer le positionnement de l’entreprise à l’horizon 2026.

Dialogue social et assainissement de la situation juridique, les deux grands défis de Louis Gaston Aubame



Outre ces aspects stratégiques qui devront conduire Gab’Oil vers un modèle de performance basé sur l’innovation, Louis Gaston Aubame, devra également « mettre en place un véritable dialogue social pour faire baisser les tensions et assainir la situation juridique pour travailler dans de bonnes conditions » comme l’a souligné le ministre du pétrole, Marcel Abéké. Un défi multifacette pour le nouveau responsable, qui devra très rapidement mettre le pied à l’étrier.