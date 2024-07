Gabon : l’intersyndicale du ministère des Transports en grève illimitée dès ce 16 juillet

Ecouter l'article

L’intersyndicale du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer a tenu une Assemblée générale ce 15 juillet 2024 à Libreville. Une rencontre qui a vu la participation des 7 principaux syndicats du ministère et qui a débouché sur un vote unanime en faveur d’une grève générale illimitée dès ce 16 juillet 2024.

C’est un bras de fer qui s’ouvre ce 16 juillet entre le département des Transports et de la marine marchande dirigé par le capitaine de Vaisseau Loïc Ndinga Moudouma et les agents des différentes directions générales. En effet, 11 mois après sa prise de fonction à la tête de ce département, le membre du gouvernement est accusé d’une gouvernance emprunte d’intimidation.

Le dialogue social difficile entre direction générale et syndicats

Le mouvement de grève entamé ce 16 juillet 2024 par l’intersyndicale des transports, de la marine marchande et de la mer fait suite à une rencontre le 04 juillet 2024 qui visait à faire le point sur les points de blocage avec la tutelle. Au cours de l’assemblée générale de ce 15 juillet, les responsables des six syndicats ont lu à la presse le courrier adressé au président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et dans lequel ils décrive le climat social délétère qui prévaut au sein des différents services du ministère.

En effet, les leaders syndicaux dénoncent entre autres « des dysfonctionnements persistants au sein des services du ministère » 11 mois après la prise de fonction du capitaine Loïc Ndinga Moudouma. Lequel est notamment accusé de refuser « d’asseoir une communication franche avec les partenaires sociaux et son caractère réfractaire à toute sorte de contradiction ». L’intersyndicale n’hésitant à parler d’un climat « emprunt de menace, d’intimidation ou de trafic d’influence », et d’une « véritable paranoïa, nuisible à toute communication paisible et découlant du manque de connaissance sur le plan réglementaire et partant, du fonctionnement, des usages et mœurs de l’administration publique ».

Il faut dire que les revendications inscrites au cahier de charge concernent plusieurs points dont la dette de SOGATRA, six mois d’arriérés de primes de gratuité des transports, des arriérés de salaires, la mauvaise interprétation et application des textes, et bien d’autres. Ainsi, en application de cette décision, le bureau du Syndicat national de la Direction générale du transport terrestre (SYNADGTT) a appelé ses membres à un piquet de grève dès ce 16 juillet à partir de 8 heures 00 au Port môle à la Marine marchande.