CEMAC : 56,2% de la population de la région vit avec moins de 2000 FCFA par jour

C’est le triste constat révélé par la Banque mondiale dans son dernier baromètre économique dédié à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). En dépit du fait qu’elle soit composée exclusivement de pays producteurs de matières premières, la CEMAC peine à assurer une redistribution minimale des richesses, qui restent concentrés dans chacun des six pays qui la composent, aux mains de petites oligarchies. Une situation qui renforce le climat de pauvreté puisqu’environ 31,1 millions d’habitants de la région vivent avec moins de 2000 FCFA par jour.

En dépit de dépenses publiques qui ne cessent d’augmenter et qui ont atteint une moyenne de 20,1% en 2023 contre 18,3% en 2022, réduisant au passage l’espace budgétaire et apportant des défis structurels en termes de maîtrise de la dette publique, Gabon, Cameroun, Guinée Equatoriale, Congo, Tchad et Centrafrique, peinent à juguler l’explosion de la pauvreté. La CEMAC continue de faire face à des taux de pauvreté élevés, persistants et stagnants, comme l’a encore souligné la Banque mondiale.

Résultat de l’insuffisance de la croissance économique, du manque d’opportunités d’emploi et de la rapidité de l’expansion démographique, ces taux de pauvreté ont atteint environ 31,1% de la population de la région en 2023 pour ce qui du seuil établi à moins de 1300 FCFA et plus de 56% pour ce qui est de celui établi à 2000 FCFA. Ce sont donc plus de 35 millions d’habitants de la région qui doivent vivre avec moins de 2000 FCFA au quotidien. Loin des 2,1 millions de FCFA de PIB moyen par habitant.

Les populations vivent mieux en zone UEMOA

Comparativement à la zone CEMAC, dans la région de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la proportion de personnes vivant dans l’extrême pauvreté était relativement plus faible, à 23,4% en 2023. Une région qui ne dispose pourtant pas d’autant de ressources que la nôtre. Si ces taux de pauvreté varient en fonction du pays de référence atteignant par exemple 65,9% en République centrafricaine contre 46,7% au Cameroun, le constat reste tout de même effarant, même si le taux des personnes vivant dans l’extrême pauvreté n’était “que” de 18,5%.



Avec une absence de reprise robuste de la croissance économique en perspective, cette situation est loin de se résorber, d’autant plus que l’instabilité politique qui règne dans la région couplée à un niveau d’endettement croissant et un déficit infrastructurel constant, constitue des freins au développement de la CEMAC. On notera cependant que le niveau d’extrême pauvreté devrait se réduire, au moins en termes de ratios.