Gabon : l’importance de la protection de la propriété industrielle présentée lors de la Foire Commerciale de l’Indépendance

Ecouter l'article

Le samedi 17 août 2024 s’est ouvert au jardin botanique de Libreville la Foire Commerciale de l’Indépendance sous l’ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Véritable moteur de promotion du savoir-faire local, cet événement qui prendra fin ce lundi 19 août a vu la participation de l’Office Gabonais de la propriété industrielle (OGAPI) qui a tenu à édifier les participants sur l’importance de la protection des objets de propriété industrielle.

Lancé par le premier ministre Raymond Ndong Sima, cet événement organisé pour coïncider avec la célébration de la fête de l’Indépendance le 17 août, se veut une vitrine exceptionnelle pour les opérateurs économiques locaux. Pendant cinq jours, du 15 au 19 août, les exposants issus de divers secteurs d’activité se sont donc succédés pour présenter leurs produits, allant des articles artisanaux aux innovations technologiques, en passant par les produits agricoles et manufacturés.

L’OGAPI au cœur de la Foire Commerciale de l’Indépendance

Prenant part à cette foire commerciale, la Directrice générale de l’OGAPI Olivia Malène Mbazoghe a saisi cette occasion pour souligner l’importance de la protection des objets de propriété industrielle aux divers acteurs présents. Elle a insisté sur le fait que protéger sa marque se résumait à sécuriser ses créations. Il est essentiel de rappeler que la Propriété Industrielle est un pilier fondamental de l’économie immatérielle, jouant un rôle crucial dans le développement et la valorisation de nos savoir-faire locaux.

Pour rappel, l’OGAPI occupe un rôle majeur en matière de protection de la propriété industrielle. Il est entre autres chargé de suivre et traiter, au plan national et international, toute question relative à la propriété industrielle, d’assurer et promouvoir la protection et l’utilisation de la propriété industrielle sur l’ensemble du territoire national ou encore de lutter contre les atteintes aux droits de la propriété industrielle.