Gabon : des jeunes entrepreneurs édifiés sur la propriété industrielle

L’Office Gabonais de la propriété industrielle (OGAPI), a organisé une masterclass le vendredi 02 août 2023 à l’intention des jeunes entrepreneurs, particulièrement ceux ayant des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI), dans un hôtel de la place situé dans la commune d’Owendo. Il s’agissait d’entretenir ces derniers, sur les rouages de l’entrepreneuriat, notamment comment protéger, suivre, contrôler et valoriser les actifs immatériels.

C’est dans l’optique d’amener la jeunesse à entreprendre, à créer, à mettre à profit leur génie créateur et leur savoir-faire que cette masterclass a été organisée par l’Office Gabonais de la Propriété Industrielle. De promouvoir la contribution effective de la propriété intellectuelle au développement des États et protéger sur leurs territoires les droits de propriété intellectuelle. Une rencontre au cours de laquelle l’assistance a pu échanger avec des experts sur le thème « Entrepreneuriat et propriété industrielle : comment protéger, suivre, contrôler et valoriser les actifs immatériels ».

Booster la valeur économique d’une entreprise

Selon la directrice de L’OGAPI Mbazoghe Olivia Marlène, « Cette organisation s’inscrit principalement dans le contexte du gouvernement actuel qui est celui d’apporter de la valeur aux actifs immatériels des entreprises ». Pour cette dernière, il était question de « booster la valeur économique d’une entreprise augmenter et développer suffisamment l’économie ou la productivité à travers la valorisation de leurs actifs immatériels que ce sont le brevet d’invention, la protection, le nom commercial, la protection du commercial, des interventions et l’innovation et tous les actifs de la propriété industrielle qui existe ».



Non sans manquer de préciser qu’il faut mettre un accent particulier sur les missions de l’OGAPI. « C’est par la vulgarisation qu’on pourra attirer et faire connaître quelle est la nécessité pour les opérateurs économiques de protéger leurs différents actifs immatériels ». Cette masterclass a donc permis de mettre en lumière l’importance de protéger les actifs immatériels. Rappelons que l’article 20 de la Charte de la Transition indique « tout individu a droit à la création, à la protection et la jouissance des œuvres intellectuelles et artistiques ».