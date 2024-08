Follow on X

Gabon : l’État acquiert deux aéronefs pour le transport du président et des membres du gouvernement

C’est ce que révèle le journal confidentiel Africa Intelligence dans un article paru ce lundi 26 août 2024. En effet, dans l’optique de réduire de manière efficace les défenses en matières de transport des officiels gabonais, l’État aurait acquis et réceptionné entre fin juillet et août deux aéronefs destinés, l’un au transport du président de la République et l’autre, à celui des membres du gouvernement.

Si le montant de la transaction portant sur l’acquisition de ces deux avions n’est pas connu, nos confrères affirment que les deux appareils auraient été livrés à Libreville le 31 juillet et le 17 août dernier. L’opération aurait été confiée au courtier nigérian Falcon Aerospace, spécialisé dans l’aviation d’affaires, mais peu d’informations n’a été révélé sur les contours réels de cette acquisition qui se serait faite au nom de l’Etat gabonais.

Des avions acquis par l’État

De manière détaillée, l’un des aéronefs serait un Gulfstream G550 (MSN 5311), âgé de 13 ans, dont le prix d’achat à neuf est estimé à 44 millions d’euros par les sites spécialisés, soit près de 30 milliards de FCFA. Un prix qui aurait probablement été divisé à deux si l’on tient compte du nombre d’heures de vol de l’appareil. L’autre aéronef serait d’un Embraer E145 (MSN 145695) de 30 sièges en classe VIP, âgé de 21 ans, précédemment exploité par la compagnie américaine Prime Jet. Le prix à neuf de ce type d’appareil serait de 16,1 millions d’euros soit 10 milliards de FCFA.

À noter que selon Africa Intelligence, les deux aéronefs porteraient déjà les armoiries du Gabon et devraient être consacrés l’un au transport des membres du gouvernement et l’autre à celui du président de la République. Une acquisition économique puisque l’actuel chef de l’État le général Brice Clotaire Oligui Nguema effectuait ses voyages à bord d’un avion de location, un Airbus A320 VIP, propriété de la compagnie burkinabé Liza Transport International.