Panthères du Gabon : Sans Poko mais avec Ngouali et Effaghe !

En vue de préparer de manière réussie les éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, Thierry Mouyouma a dévoilé sa liste élargie de 34 joueurs dont 10 réservistes. Si Aubameyang, Lemina, Ecuele Manga, Guelor Kanga et Denis Bouanga tiennent leur rang, face au Maroc et à la Centrafrique, le technicien gabonais a convoqué Rody Junior Effaghe, Edlin Essang Matouti et Yannis Mbemba.

Pour tenir tête au 4eme lors de la dernière Coupe du monde 2022 et à la redoutable équipe de Centrafrique, le technicien gabonais Thierry Mouyouma a dû faire des choix. Une logique en phase avec son système de jeu qui semble peu à peu en train de prendre ses automatismes. Résultat, le sélectionneur national a décidé de rappeler Serge Ngouali et de donner sa chance à Rody Junior Effaghe.

Les Panthères prêtes à défier le Maroc et la Centrafrique !

C’est assurément ce qu’a annoncé le sélectionneur national du Gabon qui a refusé le statut de victime expiatoire face au Maroc d’Hakimi. « Il s’agira pour nous de mettre un but de plus que l’adversaire », a souligné Thierry Mouyouma. Pour joindre l’acte à la parole, le technicien gabonais a composé un effectif de 24 joueurs dont une pléiade d’options offensives. Excepté Pierre-Emerick Aubameyang, on compte Denis Bouanga, Jérémie Obounet et la sensation de la saison Rody Junior Effaghe.

En milieu, les retours d’Edlin Essang Matouti et de Serge Ngouali. La défense quant à elle, n’a pas beaucoup évolué avec l’inamovible Bruno Ecuele Manga,Aaron Appidangoye, Yannis Mbemba, Michel Mboula, Jacques Ekomie, les jumeaux Oyono et Alex Mouketou. Même scénario chez les gardiens où le duo Mouyouma-Moubamba a opté pour le trio Mbaba-Ngoubi-Owono. Une configuration qui démontre une volonté de maintenir une cohérence de jeu et d’ainsi créer une cohésion de groupe. Ci-dessous la liste exhaustive :

Les 24 panthères du Gabon contre le Maroc et la Centrafrique :

Gardiens (3) :

Ans Ngoubi

Loyce Mbaba

Loïc Owono

Défenseurs (8) :

Bruno Ecuele Manga

Aaron Appidangoye

Jacques Ekomie

Alex Moucketou

Yannis Mbemba

Michel Mboula

Anthony Oyono

Jérémy Oyono

Milieux (7) :

David Sambissa

Eric Bocoum

Roy Mouniengue

Guelor Kanga Kaku

Mario Lemina

Serge Ngouali

Duchamp Nziengui

Attaquants (6) :

Denis Bouanga

Jim Allevinah

Rody Junior Effaghe

Edlin Essang Matouti

Jérémie Obounet

Pierre-Emerick Aubameyang

Les réservistes (10)

Sidney Obissa

Jeff Biloungou

Medwin Biteghe

Orphée Mbina

Stane Essono

Lloyd Lata

Alan Do Marcolino

Shavy Babicka

Ruben Loufilou

Harry Ondo Eyi