Gabon : les retardataires des 7ème et 42ème et promotions de santé sommés de déposer leurs dossiers

Ecouter l'article

C’est ce que nous révèle un communiqué officiel du ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou daté du 12 août 2024. Au regard du retard accusé par la cuvée de la 42ème promotion des Docteurs en médecine et la 7ème promotion des Docteurs en pharmacie, le membre du gouvernement a appelé les promotionnaires à s’activer dans le dépôt des dossiers pour leur intégration immédiate dans la Fonction publique.

Le 07 juin dernier, le Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema en qualité de parrain de la 42ème promotion de la faculté de médecine et de la 7ème promotion en pharmacie avait ordonné au gouvernement de transition de créer des postes budgétaires afin de favoriser l’accès rapide à l’emploi des nouveaux diplômés en médecine et en pharmacie. Seulement plus de deux mois après, fort est de constater pour le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou que sur les 110 bénéficiaires certains retardataires qui peinent à finaliser les démarches administratives.

21 août 2024, délai de rigueur pour le dépôt des dossiers

Face à cette situation qui s’apparente à de la nonchalance volontaire, le membre du gouvernement a, à travers un communiqué, sommé tous les retardataires de s’activer rapidement. « Le Chef de l’Etat avait instruit le gouvernement de créer toutes les conditions en vue d’une intégration rapide à la fonction publique (…) le ministre de la Santé rappelle le caractère urgent de cette opération » peut-on lire, tout en indiquant que les bénéficiaires sont tenus de s’y conformer au plus tard le mercredi 21 août prochain, délai de rigueur.

Compte tenu de cette note, les bénéficiaires des postes budgétaires créés sur la demande du Général, Brice Clotaire Oligui sont invités à se préparer à servir le pays. Lorsqu’on sait que le manque de ressources humaines dans le secteur de la santé est une réelle problématique qui empêche le bon fonctionnement de ce secteur vital. Faudrait-il leur rappeler que sous le signe de la transition, la lutte contre les déserts médicaux est l’une des priorités du numéro un gabonais ? Lorsqu’on sait qu’à travers le pays, particulièrement certaines localités ont besoin de médecins et de pharmaciens.