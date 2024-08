Gabon : ces épaves roulantes qui pullulent sur le marché

Ecouter l'article

Quand les voitures d’occasion deviennent des cercueils ambulants. En 2016 déjà, dans un pavé virulent, le journal Le Point s’indignaient de la multiplicité et de la prolifération de ce type de véhicule sur le marché français. Des voitures gravement accidentées, bonnes pour la casse, réparées par des garagistes malhonnêtes et remises en circulation dans la foulée par des soi-disant experts attirés par l’appât du gain. Au Gabon, face à l’incrédulité des autorités, plusieurs concessionnaires ont repris cette méthode véreuse. Une escroquerie savamment orchestrée qui concerne aujourd’hui des milliers de véhicules et pourrait causer d’importants dégâts matériels.

Si l’on assiste de plus en plus à des cas de véhicules qui prennent feu en lien avec des défauts mécaniques et autres défauts électriques, c’est en grande partie du fait de l’absence de suivi et de contrôle des véhicules qui entrent sur le territoire national. Pourtant, depuis quelques années on assiste à un phénomène grandissant : l’arrivée sur le marché d’épaves achetées à vil prix en Europe, aux Etats-Unis, à Dubaï, en Corée du Sud ou en Chine, les principaux pays d’achats de véhicules à destination du Gabon. Arrivées accidentées, châssis partiellement ou totalement accidentés, ces véhicules pullulent sur le marché sous des formes attirantes pour appâter les potentiels acheteurs, or, épaves roulantes elles sont.

Vendus à prix d’or par des concessionnaires sans scrupules, ces cercueils roulants mettent en danger la vie des automobilistes. Une équipe de Gabon Media Time a d’ailleurs mené une enquête ayant abouti au témoignage d’une automobiliste. Il y a quelques mois à Libreville, Sarah de son prénom, quelques semaines seulement après l’acquisition d’un véhicule de type KIA Sportage édition 2023, a failli passer de vie à trépas sur la nationale 1. En cause, le châssis non entièrement réparé et le filtre canister endommagé du véhicule, pourtant présenté comme quasi neuf par le revendeur. Un sujet Libanais parmi les nombreux qui ont pignon sur rue dans la capitale gabonaise et dans les autres grandes villes du pays.

« Une sortie de route qui aurait pu me coûter la vie, heureusement que je ne roulais pas à grande vitesse »

Disposant d’un statut extrêmement flou entre garagiste et concessionnaire, non tenu de divulguer des informations précises sur le statut réel des véhicules mis à disposition de leurs clients contrairement aux concessionnaires agréés, ces revendeurs mettent allégrement la vie des gabonais en danger en se remplissant les poches au passage. Pour Sarah à qui cette « sortie de route aurait pû coûter la vie, n’eut été le fait qu’elle ne roulait pas à grande vitesse », cette situation accentue les risques sur la route, sachant que dans le même temps, l’éclairage public fait défaut, certains axes sont de plus en plus accidentogènes avec l’absence ou la dégradation de glissières qui favorisent les accidents de circulation et des contrôles techniques bâclés. Un fait qui a conduit Sarah à engager de grosses dépenses sur ce véhicule pour réparer le châssis, alors qu’il avait été acheté plus de 20 millions de FCFA.

De bon pour la casse à la vente, une preuve de plus que les contrôles techniques sont défaillants

Confirmant les défaillances du contrôle technique à l’échelle nationale, la porosité des barrières douanières qui doivent pourtant accentuer les contrôles visant à sécuriser les populations, l’entrée de ces véhicules bon pour la casse sur le marché après quelques réparations sommaires, interrogent sur le rôle des administrations concernées. Entretenu, alors que l’entrée des véhicules chinois sur le marché à des prix moins importants, ce phénomène dénote d’une absence de considération de la sécurité des populations, par les agents de l’Etat, malheureusement attirés par l’appât du gain. En attendant, ces garagistes-revendeurs s’en mettent plein les poches en leurrant d’honnêtes citoyens, face à la cherté des prix du neuf, en lien avec des tarifs douaniers exorbitants.