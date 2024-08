Festival Culturel de Bitam : BW Energy lance les festivités avec éclat

Ecouter l'article

C’est dans le cadre de la place des fêtes de Bitam que la société d’exploration et de production pétrolière BW Energy Gabon (BWE) a inauguré la 3e édition du Festival Culturel de Bitam. Cet événement, créé par Patrick Eyogo Edzang, a pour vocation de rassembler les habitants du chef-lieu du département du Ntem afin de célébrer les rites, danses et traditions du groupe Ekang.

Dans un élan de générosité et de responsabilité sociétale, BW Energy, représentée par Anthony Nsourou, coordinateur de la communication, a marqué le lancement de cette troisième édition du festival, reconnu comme le plus grand événement culturel de la province du Woleu-Ntem. La cérémonie d’ouverture, empreinte d’une atmosphère exaltante, a été rehaussée par la présence des autorités locales. Patrick Eyogo Edzang a exprimé sa gratitude pour le soutien multiforme de ce partenaire officiel.

BW Energy : Une entreprise citoyenne

Des troupes de danse venues des pays frontaliers au Festicub

En tant que troisième producteur de pétrole brut au Gabon, BW Energy se distingue non seulement par son rôle économique majeur, mais également par son engagement indéfectible en faveur de la culture. L’entreprise investit activement dans la promotion des traditions et de l’identité culturelle gabonaise. Le responsable de la communication a souligné cet engagement en affirmant que « la culture est le socle de la nation. C’est dans cet esprit que nous soutenons le Festival Culturel de Bitam. Ce festival transcende la simple célébration des arts et des traditions : il rend hommage aux ancêtres qui ont façonné l’histoire et l’identité de notre pays ».

Visite guidée des stands avec Patrick Eyogo Edzang, Jean Michel Edou Sima et Anthony Nsourou de BW Energy

Cet engagement de BW Energy ne se limite pas au domaine culturel. L’entreprise a également démontré son implication dans d’autres secteurs essentiels. En effet, elle a réalisé des dons significatifs de médicaments, offert des kits scolaires complets aux élèves, et mis en place un programme d’éclairage public dans la localité de Mayumba. De plus, BW Energy a soutenu le financement du championnat de football. Ces actions attestent d’un engagement sociétal profond, au service du Gabon et de ses citoyens.