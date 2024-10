Gabon  : les points focaux aux portes des frontières outillés dans la lutte contre le Mpox

Ecouter l'article

Ce lundi 30 septembre 2024 , le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a organisé un atelier de renforcement de capacité à l’endroit des agents exerçants aux frontières. Et ce dans le but de fournir aux différents points focaux tous les rudiments nécessaires pour la notification immédiate des cas de Mpox aux portes d’entrées et aux structures de surveillances des régions.

Après la 9ème réunion de suivi des activités de riposte contre l’épidémie de Variole du singe qui s’est tenue le 27 septembre dernier, organisé par le Comité de coordination opérationnel de riposte aux épidémies (C-CORE), le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont initié une séance de formation qui se tient du 30 septembre au 1er octobre 2024. Ainsi l’occasion sera donnée aux différents participants que sont les points focaux des différentes portes d’entrées des frontières avec le Congo et le Cameroun, d’être outiller à reconnaître un cas suspect de Mpox à travers les signes cliniques qui constituent un point essentiel et de donner l’alerte.

Lutte contre le Mpox, le cheval de bataille pour les autorités sanitaires

Si à ce jour, le pays n’a enregistré que 2 cas qui ont été traités puis complètement guéris, il n’en demeure pas moins que la vigilance est de mise. « La Mpox est une maladie contagieuse qui se transmet de l’animal à l’homme. Donc l’objectif principal de cette formation c’est de donner des notions aux points focaux en poste aux différentes portes d’entrées, car nous voulons faire de la surveillance en temps quasi réel » a indiqué le Médecin en Santé publique, spécialiste des maladies infectieuses à potentiel épidémique à IELE, le Dr Sir Ondo Enguier Pater Noster.

Une initiative saluée par les participants qui n’ont pas manqué d’exprimer leur reconnaissance pour cette formation qui vient à point nommé et qui leur permettra de participer de manière efficace à la lutte contre l’épidémie de Mpox. « C’est une très bonne initiative, avec la détection du premier cas de Mpox, on attendait cette formation avec impatience. Je remercie le ministère de la Santé et l’OMS pour cette initiative de former les agents, non seulement au niveau des portes d’entrées mais aussi dans les structures sanitaires » a confié l’un des participants.



Il est important de rappeler que cette formation se passe en simultané dans 4 régions sanitaires à savoir, dans les communes de Libreville et Owendo, et dans les provinces de la Ngounié, Nyanga, Haut-Ogooué et dans le Woleu-Ntem. La population est appelé à respecter les mesures de précautions préconisés par le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le Mpox à savoir « éviter tout contact avec les animaux sauvages trouvés malades ou morts, éviter tout contact avec les personnes infectées et leurs fluides corporelles mais également en se rendant immédiatement dans les structures sanitaires en cas de doute ou d’apparitions des symptômes de la variole du singe ».