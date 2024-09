Gabon : mise au point du comité de coordination opérationnel de riposte contre le Mpox

Ecouter l'article

Dans le but de lever tout équivoque autour de l’épidémie de Mpox encore appelé « Variole du singe » présente sur le territoire national, le Comité de coordination opérationnel de riposte aux épidémies s’est réuni ce vendredi 27 septembre 2024 au ministère de la Santé. Une rencontre au cours de laquelle ont été abordées les différentes stratégies de renforcement pour lutter contre l’épidémie de Mpox qui sévit dans notre pays depuis plus d’un mois déjà.

C’est en présence de l’ensemble des acteurs impliqués et engagés dans la lutte contre l’épidémie de Mpox, à savoir le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé ( OMS) et des agents du ministère de la Santé, du ministère de la Défense, des Comptes publics et du ministère de l’Education nationale que s’est tenue la 9ème réunion de surveillance du processus de riposte ce 27 septembre. Il était question pour les parties prenantes de faire le point sur le niveau d’efficacité de l’unité opérationnelle de la surveillance épidémiologique mis en place par le ministère de la Santé.

Un bilan satisfaisant pour l’Unité opérationnelle de la surveillance épidémiologique

En effet, au regard du nombre de cas de Variole de singe enregistrés dans les pays voisins, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou avait déclenché une alerte orange. Laquelle suppose la mise en place d’un dispositif de surveillance épidémiologique. « Le ministre de la Santé a déclaré le premier cas de Mpox au Gabon le 22 août , puis s’est ajouté un second cas. Nous sommes à un mois de la maîtrise de cette épidémie. Pour la surveillance, la prise en charge et la riposte, nous disposons d’une unité opérationnelle de la surveillance épidémiologique aux portes d’entrées des aéroports, d’un système de laboratoire pour diagnostiquer les cas, ainsi que les moyens nécessaires en ce qui concerne la prise en charge hospitalière et la prévention » a déclaré l’Infectiologue, spécialiste en gestion d’épidémie, membre du C-CORE-Ministère de la Santé, le Dr Dieudonné Nkoghe qui n’a pas manqué rappeler l’importance de sensibiliser la population sur la réelle présence du Mpox au Gabon.

Par ailleurs, l’Infectiologue, spécialiste en gestion d’épidémie, membre du C-CORE-Ministère de la Santé a également souligné l’urgence de toujours communiquer afin de se prémunir de cette maladie qu’est la Variole du singe. « Communiquer pour informer comment se manifeste le Mpox, afin d’agir comme il le faut quand un cas survient notamment en l’orientant vers une structure de santé » a-t-il indiqué. Notons qu’au terme de cette 9ème réunion de surveillance du processus de riposte bien que les participants ont exprimé leur satisfaction quant au bilan épidémiologique dressé qui indique qu’à ce jour, seul 2 cas ont été identifié et pris en charge le Dr Dieudonné Nkoghe a tenu à rassurer la population « Le Mpox existe au Gabon, mais il ne faut pas paniquer. Nous avons la capacité de confirmer les cas suspects et de les prendre convenablement en charge. 2 cas diagnostiqués, et pas de décès c’est important à savoir » a t-il martelé.