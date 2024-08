Gabon :  l’hygiène stricte, un moyen pour lutter contre l’épidémie de Mpox

Ecouter l'article

Il n’est un secret pour personne que l’épidémie de Mpox autrement appelée variole du singe est bel et bien dans nos murs avec la détection du premier cas le 22 août dernier. Une détection qui avait été rendue possible quelque temps seulement après le déclenchement par le gouvernement d’une alerte orange permettant la mise en branle du dispositif de riposte. Face à cette situation, les autorités sanitaires exhortent les populations à reconsidérer la question d’une bonne hygiène afin de lutter contre cette épidémie.

On ne cessera jamais de le dire, l’assainissement de son environnement de vie et une bonne hygiène corporelle favorisent le bien-être des populations car il est connu de tous que l’insalubrité est un véritable problème de santé publique puisqu’étant source de plusieurs maladies. En situation d’épidémie comme c’est le cas actuellement au Gabon où une personne atteinte de variole du singe a été déclarée par le ministre de la Santé le Pr. Adrien Adrien Mougougou, le Directeur général de la promotion de la Santé, le Dr Jean Romain Mourou a mis un accent particulier sur l’importance pour chaque Gabonais d’avoir une hygiène rigoureuse.

« Stop à l’insalubrité, nettoyer, balayer, astiquer, laver, désinfecter »

S’il est vrai que c’est grâce au dispositif de riposte mis en place par les autorités sanitaires du pays que le premier cas de Mpox a pu être découvert puis pris en charge, dans le cadre des mesures de préventions de l’épidémie, le Directeur général de la promotion de la Santé tout comme le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr. Magaran Monzo Bagayoko a exhorté la population à s’impliquer également dans la lutte contre cette épidémie. Ainsi, les populations sont invitées à « bien cuire tous les plats contenant de la viande avant de les consommer, et éviter tout contact avec des animaux sauvages malades ou morts mais également en se rendant dans les structures sanitaires en cas de doute ou d’apparitions des symptômes de la variole du singe ».

Rappelons que la variole du singe est une maladie qui se transmet de l’animal à l’Homme qui se manifeste par « des éruptions cutanées au sur le corps, des mains, des pieds et les parties génitales. La fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, et dorsales, le gonflement douloureux à l’intérieur du rectum ». Cette maladie très virale peut être particulièrement mortelle pour des personnes à risque, notamment pour les femmes enceintes, les enfants et les sujets immunodéprimés. L’apparition d’une nouvelle souche a favorisé la propagation du virus Mpox dans plusieurs pays.