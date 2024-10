Gabon : les échanges avec Israël au point mort sur fond de conflit avec la Palestine

Ecouter l'article

Riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en manganèse et en bois, le Gabon a su diversifier ses partenaires commerciaux au fil des années. Ainsi au deuxième trimestre 2024, les données du ministère de l’Economie montrent une évolution marquée des principaux clients du pays, avec une hausse des exportations vers des nations comme l’Inde et la Malaisie, tandis qu’Israël, ancien partenaire notable, n’apparaît plus dans cette liste sur fond de conflit avec la Palestine.

Les chiffres récents du ministère de l’Economie et des Participations, révèlent que les exportations gabonaises ont connu une légère hausse de 2,2% par rapport à l’année précédente, principalement grâce à des commandes importantes de l’Inde (+79,3%) et de la Malaisie (+20,9%). Cette dynamique est largement liée à l’augmentation des ventes de manganèse et de bois sciés, secteurs clés de l’économie gabonaise. Devenue au fil des ans un acteur majeur, l’Inde s’affirme comme un client stratégique pour le Gabon, notamment en raison de sa demande croissante en matières premières.

La hausse significative des exportations vers ce pays souligne l’importance de l’Inde dans les échanges économiques globaux. C’est également le cas de la Malaisie. Avec une croissance impressionnante, la Malaisie représente de plus en plus une opportunité pour le Gabon, notamment dans le secteur du bois et des produits dérivés. Partenaires stratégiques du pays depuis plus d’une décennie, la Chine et les États-Unis continuent d’être des partenaires commerciaux importants, avec des fluctuations notables dans leurs commandes. A titre d’exemple, après une baisse initiale, la Chine a enregistré une reprise significative de +80,8%.

L’Absence d’Israël sous fond de conflit avec la Palestine et le Liban

Israël, qui était auparavant un partenaire commercial apprécié du Gabon, a disparu de cette liste des principaux clients. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. Côté Gabon, le pays semble se concentrer davantage sur des marchés en forte croissance, comme l’Asie, où la demande en matières premières est plus dynamique. Des pays comme l’Inde et la Malaisie, peuvent offrir des prix plus compétitifs ou des offres plus adaptées aux besoins spécifiques du Gabon, rendant ainsi les partenariats avec Israël moins attractifs. Les échanges avec Israël, bien qu’importants dans certains secteurs (comme la technologie et l’agriculture), n’ont donc pas suffi à maintenir une place dans le top des clients du Gabon face à des acteurs plus diversifiés.

Cependant, bien que l’absence d’Israël puisse être un signal de changement, elle ne diminue pas le potentiel de coopération future. Le Gabon qui continue d’explorer de nouveaux marchés et de renforcer ses partenariats existants, en mettant l’accent sur l’innovation et la durabilité, pourra s’appuyer sur l’Etat hébreu dans une perspective de diversification des clients. Cette capacité d’adaptation aux tendances du marché sera cruciale pour le Gabon, qui doit naviguer dans un paysage commercial en constante évolution.