Gabon : les passerelles piétonnes, nouveaux foyers des braqueurs

Ecouter l'article

Les passerelles piétonnes censées assurer la sécurité des piétons pour limiter les accidents sur la voie express semblent avoir perdu leur fonction initiale. Et pour cause, si elles se trouvent délaissées par bon nombre d’usagers, cela est consécutif à un fait selon ces derniers, à savoir les bandits qui s’y réfugient pour commettre des basses besognes.

Libreville, la capitale politique du Gabon est réputée d’avoir des routes accidentées. Dans le souci de réduire de manière significative les cas d’accidents dans les zones à forte circulation routière, comme c’est le cas à Plein Ciel, Carrefour Sni, au Lycée Paul Indjendjet Gondjout, au Lycée national Léon Mba, au Pk6 et au Pk9 face au Lycée Djoué Dabany, les autorités ont tablé sur les passerelles piétonnes.

Ces ouvrages censés renforcer la sécurité des personnes sont devenus les tanières des braqueurs et des bandits. Les habitants des quartiers où sont érigées ces infrastructures craignent pour leurs vies de jour comme de nuit. C’est le cas des passerelles du Pk6, Plein ciel et dans la commune d’Owendo où les riverains ont déploré le fait de se faire dépouiller par les délinquants. « Ils surgissent souvent du noir, avec des armes blanches. Du coup, entre le matériel et la vie, le choix est vite fait au risque de se faire poignarder ».

SOS à l’endroit du CTRI

Excédés de vivre ce cauchemar, les populations appellent à l’intervention des autorités en place afin de résoudre ce problème d’insécurité sans cesse grandissant. Parmi les solutions évoquées, il y a la mise en place des brigades de chaque côté des passerelles, améliorer l’éclairage public et équiper ces infrastructures de caméras de surveillance. Car « voir les populations risquer leurs vies pour fuir les braquages, c’est le symbole même d’un gâchis des finances publiques » s’est indigné un compatriote. Gageons que le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) parviendra à endiguer ce problème un jour.