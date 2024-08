Libreville : prestation de serment de 8 inspecteurs de l’ANAC

Ecouter l'article

Huit agents de l’Agence nationale de l’Aviation civile (ANAC) en service à Libreville, chef-lieu de l’Estuaire, ont prêté serment ce samedi 03 août 2024 devant le président du tribunal de première instance de ladite localité. Cette audience solennelle déroulée en présence du Directeur général de l’ANAC, le Général Eric Tristan Moussavou et a permis aux impétrants de cerner les attentes en qualité d’inspecteur.

L’Agence nationale de l’aviation civile compte 8 nouveaux agents. Lesquels ont désormais le titre d’inspecteur de l’aviation civile et sont désormais habilités à exercer leurs fonctions de contrôle et de supervision de la sécurité et de la sûreté des activités de l’aviation civile, conformément aux exigences nationales et à la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l’Aviation Civile.

Un haut niveau de professionnalisme attendu

Il s’agit respectivement du Nze Nguema Jean Benoît, Ossadoika Amandine, Mariendji Lauriane, Yeno Marvel, Mba Nkili Léonel, Owele Sylver et Allogho Abessolo Sacré. Ces derniers ont été accompagnés par le Directeur général de l’ANAC, le Général Eric Tristan Moussavou. Au terme de cette cérémonie, les 8 nouveaux inspecteurs ont reçu des félicitations de la part de la Direction générale de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), non sans manquer de les encourager à maintenir un haut niveau de professionnalisme, de probité et d’intégrité.

Les nouveaux inspecteurs de l’aviation civile devront s’atteler à faire montre de professionnalisme et de dévotion dans l’exécution des tâches qui sont les leurs, comme l’a notamment rappelé le Général Éric Tristan Moussavou, Directeur Général de l’ANAC dans son réquisitoire. Ce dernier en a profité pour les inviter à s’approprier le contenu du règlement intérieur relatif à leur profession qui encadrent leurs missions.

Non sans manquer de rappeler l’importance du respect fidèle du serment qu’ils ont prêté. « Vos agissements et obligations professionnelles doivent être inexorablement en phase avec votre serment », a-t-il martelé. La cérémonie s’est achevée par des mots de félicitations à l’endroit des impétrants qui n’attendent désormais qu’à mettre en pratique le matériau acquis.