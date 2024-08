Syndrome d’auto-brasserie : quand le corps produit son propre alcool

Ecouter l'article

Devenir ivre sans jamais toucher une goutte d’alcool. Aussi improbable que cela puisse paraître, c’est une réalité pour les personnes atteintes du syndrome d’auto-brasserie,également connu sous le nom de syndrome de fermentation intestinale.

Ce syndrome rare et méconnu se caractérise par la capacité du corps à produire de l’alcool éthylique à partir des glucides ingérés, transformant ainsi l’intestin en une véritable micro-brasserie. Les personnes atteintes peuvent ressentir des symptômes d’ivresse, tels que des étourdissements, des pertes de mémoire et un trouble d’élocution même sans avoir consommé d’alcool. Mais comment cela est-il possible?

Les symptômes et causes sous-jacentes

Les symptômes de ce syndrome varient, mais incluent souvent des épisodes d’ivresse inexpliquées, des vertiges, des nausées et des troubles de coordination. Ces symptômes peuvent survenir sans consommation d’alcool, ce qui complique le diagnostic. Les médecins peuvent suspecter le syndrome après avoir exclu d’autres causes d’intoxication et confirmer des niveaux élevés d’alcool dans le sang ou l’urine après des repas riches en glucides.

Plusieurs facteurs peuvent prédisposer une personne au syndrome d’auto-brasserie. Une surcroissance de levures dans l’intestin peut être déclenchée par une alimentation riche en glucides, l’usage excessif d’antibiotiques, ou des déséquilibres microbiens dans l’intestin. Des conditions telles que le diabète ou des troubles digestifs peuvent également favoriser ce phénomène.

Au Gabon, le syndrome d’auto-brasserie reste une condition mal connue et souvent mal diagnostiquée. La sensibilisation des professionnels de la santé et du grand public est cruciale pour améliorer la reconnaissance de ce syndrome et offrir un meilleur soutien aux personnes touchées. Une meilleure compréhension peut conduire à des diagnostics plus rapides et des traitements plus efficaces, améliorant ainsi la qualité de vie des patients.

Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez parler d’une personne ivre sans avoir bu, pensez à cette étrange, mais réelle condition qui transforme l’intestin en une petite brasserie interne.