France : le paracétamol, ce médicament féminisant les fœtus

Très prescrit par les médecins pour lutter contre les douleurs d’intensité faible à modérée, pourtant le paracétamol est loin d’être inoffensif. Selon une étude menée par des scientifiques puis publiée le jeudi 23 septembre 2021 dans la revue Nature Reviews Endocrinology, les chercheurs affirment que la consommation du paracétamol au cours d’une grossesse constituerait un facteur de risque d’anomalies du développement de l’appareil reproducteur mâle.

Si à ce jour les chercheurs n’ont pas encore pu déterminer le nombre de femmes enceintes qui consomment du paracétamol, cependant ils alertent sur les potentiels risques encourus par le fœtus. Une révélation surprenante faite par des spécialistes au terme d’une méta-études indique que « pendant la grossesse, des changements se produisent dans la manière dont le paracétamol est métabolisé». Ce qui revient à dire que les chercheurs mettent en garde les femmes enceintes quant aux effets urogénitaux et reproductifs.

Le paracétamol, un danger pour le développement de l’appareil reproducteur mâle

Plusieurs effets ont été constatés par les scientifiques, principalement le fait que le paracétamol agirait comme un perturbateur endocrinien. En effet, cette antalgique viendrait perturber la production de certaines hormones, chez le fœtus comme chez la mère. Aussi le paracétamol serait à l’origine de l’apparition des « Troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et troubles du spectre autistique (TSA) ». Selon une étude menée en 2021, plus de 70.000 enfants faisaient déjà ce lien. D’où la nécessité pour les femmes enceintes de renoncer au paracétamol comme martelé une chercheuse.

Alors que ce médicament est très consommé en Afrique et plus précisément au Gabon, il serait judicieux pour les autorités de ne point négliger ce problème. Les dérives qui sont très souvent constaté dans la société, à l’instar des hommes ayant des caractères féminin serait peut être la conséquence de cela. Au risque d’affirmer des propos non avérés, il y a tout de même une solution qui se présente, consulter un médecin afin d’éviter tout risque pour le fœtus.