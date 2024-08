Gabon : les attentes des populations non prises en compte lors de la tournée républicaine

Entamée en 2023, la tournée républicaine du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est achevée dans la province de l’Estuaire le 13 août 2024. Une étape très attendue par bon nombre de compatriotes, qui n’ont pas hésité à exprimer leurs attentes. Cependant, au terme de celle-ci, les préoccupations urgentes de ces derniers ne semblent pas avoir été prises en compte.

L’arrivée du Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema dans la province de l’Estuaire a suscité beaucoup d’engouement de la part des populations. Cependant, plusieurs de ces compatriotes espéraient voir le président être davantage plus près de leurs réalités.

« Nous espérons que durant la tournée du président, il viendra voir nos conditions de vie. Qu’il prenne conscience que nous ne demandons pas grand chose que des routes praticables, l’eau, l’amélioration de l’éclairage public » avait alors confié un compatriote. Mais le chronogramme établi était aux antipodes des attentes des Gabonais puisque le Président-Général n’a sillonné aucun quartier. Pourtant le lundi 12 août 2024, un grave incendie s’était déclaré au Pk9 derrière l’hôpital militaire dans le 6ème arrondissement de Libreville faisant plusieurs sinistrés.

« Josué très loin du peuple gabonais »

Si l’on se réfère à la bible, Josué a conduit le peuple d’Israël à travers le jourdain pour prendre possession de la terre promise. De facto il était avec le peuple, et donc au fait de tous leurs besoins. Si le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a déclaré être le Josué de la transition, faudrait-il lui rappeler que sa mission c’est de demeurer près du peuple qu’il est censé conduire ? Et pour cela, il est attendu non pas sur l’estrade comme cela fut le cas lors de sa tournée républicaine mais dans les quartiers ( où les conditions de vie sont difficiles, pas d’eau, pas de courant, pas d’électricité, pas de routes praticables), au côté du peuple qui soupire à voir le pays complètement transformé.

Un rappel compilé des attentes des Gabonais serait de rigueur auprès du numéro un gabonais. En effet, un peuple privé de tout depuis des années a besoin d’être entendu, écouté, et rassuré. Il a besoin de voir une amélioration des conditions de vie, c’est en cela qu’on pourra parler de l’essor vers la félicité. Pour l’heure, les Gabonais attendent un changement.