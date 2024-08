Violence à Port-Gentil : l’Oiseau Rare invite les jeunes à une prise de conscience

Follow on X

C’est par le biais d’une publication sur ses différents réseaux sociaux que le rarissime en chef a décidé de s’exprimer sur la vague d’insécurité et de violences du week-end dernier dans la province de l’Ogooué Maritime précisément dans son chef-lieu le dimanche 25 août 2024. A cet effet, l’Oiseau Rare, qui y a longtemps vécu, a invité les jeunes à une prise de conscience.

Le week-end écoulé les populations de la ville du sable ont vécu un cauchemar alors même qu’elles étaient éveillées. Plusieurs incidents se sont produits dans la soirée du vendredi 23 août 2024 dans les quartiers Salsa, Sindara, Quartier Chic, Santa Barbara, Trois métisses et Boulangerie Matanda. Une série d’événements violents qui ont plongé les habitants dans la peur et l’indignation. A cet effet, le rappeur gabonais l’Oiseau Rare est sorti du silence afin de sensibiliser les jeunes face à cette recrudescence de délinquance juvénile.

« Je vous demande pardon s’il vous plaît »

Selon le chef des rarissimes, les forces de police judiciaire étaient déjà sur les trousses de ces jeunes qui sèmaient le trouble dans la cité pétrolière puis que « Le simple fait que je sois venu vous voir après mon concert la PJ m’a contacté pour nécessité d’enquête ». Les mésaventures du week-end dernier n’ont fait que mettre de l’huile sur le feu et conduit les OPJ à procéder à l’arrestation d’une trentaine de délinquants. Ainsi, l’Oiseau Rare a exhorté ses frères de Port-Gentil à revenir sur de bons sentiments. Dans l’intention de ramener la paix.

« C’est l’image du Gabon que vous voulez salissez? Le Gabon est un pays de paix depuis des années, mes frères de Port-Gentil, je ne sais pas ce qui s’est passé réellement, je vous demande s’il vous plaît de stopper ce que vous avez commencé. Je n’aimerais pas venir trouver ma ville en sang. Que Dieu vous bénisse et touche votre cœur, on est ensemble » a-t-il martelé. Rappelons que le calme à regagné la cité pétrolière. Après les arrestations, le gouverneur de la province de l’Ogooué Maritime n’a pas manqué d’adresser un avertissement aux parents de ces jeunes délinquants indiquant que leurs responsabilités morale et pénale seront engagées en ce qui concerne les mineurs.