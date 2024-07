Gabon : le Synaps-PGA menace de paralyser les hôpitaux pendant 24 heures

Ecouter l'article

C’est la grogne au ministère de la Santé. En effet, selon l’hebdomadaire La Cigale Enchantée paru ce 26 juillet 2024, le Syndicat national du personnel de Santé publique du Gabon (SYNAPS-PGA) est monté au créneau , et ce en raison du manque de prise en compte de leurs préoccupations par le ministre de tutelle, le Pr. Adrien Mougougou.

Depuis le régime Bongo-PDG, le secteur de la Santé fait face à une kyrielle de carences. Avec l’arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le personnel de santé avait espoir de voir leur conditions de travail s’améliorer. Malheureusement le rêve n’a été de courte durée. « Ça ne sert à rien d’avoir de beaux bâtiments avec un personnel abandonné et maltraité. Il faut couper la poire en deux en pensant également aux agents » a déclaré le syndicaliste Éric Akouri dans les colonnes de la Cigale Enchanté.

Des revendications qui selon les syndicalistes sont pourtant connues par le ministre de tutelle, le Pr.Adrien Mougougou étonnement ce dernier semble les reléguées aux calendes grecques. Face à cette situation, le Syndicat national du personnel de Santé publique du Gabon (SYNAPS-PGA) a décidé de faire entendre sa voix, à travers un mouvement d’humeur dénommé « hôpital 24 heures sans infirmiers » dans les tous prochains jours si rien n’est fait rapporte la Cigale Enchantée.

Le Pr. Adrien Mougougou attendu pour un dialogue avec le SYNAPS-PGA

Connu pour sa capacité à dénoncer et défendre les mauvaises conditions de travail du personnel soignant, le ministre de la Santé qui depuis son arrivée est au four et au moulin afin de voir les structures sanitaires complètement finalisées. Toutefois, il serait judicieux de ne pas ignorer les cris de détresse de ses agents qui souhaitent voir également leurs carrières évoluées comme l’a rappelé le Secrétaire général du SYNAPS-PGA « pas de recyclage, pas de formation en interne. (…) Oui le bâtiment est beau mais les hommes qui sont à l’intérieur se sentent oubliés. Que le ministère prenne en compte la catégorie des agents qui depuis 24 ans trainent dans la même catégorie». Gageons que le patron de ce département ministériel saura rebondir afin que le climat social apaisé revienne au ministère de la santé.