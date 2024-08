Gabon : le Terminus Mouila accueille Roga Roga et une pléiade d’artistes le 17 Août

Ecouter l'article

Depuis son ouverture en juin 2024, le Terminus de Mouila n’a cessé de se positionner comme le nouveau carrefour culturel du Gabon. Ce lieu, véritable joyau artistique, redonne vie à la scène musicale nationale en offrant une plateforme d’expression aux talents locaux et internationaux. Le 17 août prochain, il accueillera une soirée exceptionnelle avec en tête d’affiche l’icône congolaise Roga Roga, accompagnée du phénoménal NDONG Mboula, de l’incontournable Axel Agambouet, et de la nouvelle pépite Barty Fly.

L’événement promet d’être mémorable, avec des prestations qui feront vibrer le public. L’entrée est fixée à 10 000 FCFA pour les places debout et 20 000 FCFA pour les places assises, offrant ainsi une opportunité unique aux mélomanes de vivre une soirée inoubliable au rythme des sons envoûtants de ces artistes d’exception. Roga Roga, figure emblématique du groupe Extra Musica, apportera toute son énergie et son talent pour transporter les spectateurs dans l’univers vibrant de la musique congolaise.

Le Terminus Mouila : une scène en plein essor

Le Terminus de Mouila ne cesse d’attirer les plus grands noms de la musique. Après avoir accueilli des artistes de renom tels que Kerozen et Singuila, il s’apprête désormais à recevoir Roga Roga, véritable fierté congolaise et légende vivante de la rumba. Ces événements, toujours plus ambitieux, confirment la place du Terminus comme un tremplin incontournable pour les artistes, qu’ils soient établis ou émergents.

Ce lieu n’est pas seulement une scène, c’est une véritable fabrique de collaborations artistiques aux dimensions internationales. Le Terminus Mouila ouvre des portes, brise les frontières, et devient une plaque tournante où se rencontrent et se mêlent les talents d’horizons divers. Grâce à une programmation riche et variée, il participe activement à la redynamisation de la culture gabonaise, tout en offrant aux artistes une visibilité accrue et des opportunités inégalées de se connecter avec un public toujours plus large.

En accueillant des figures emblématiques de la scène musicale africaine et en offrant un cadre exceptionnel pour les performances, le Terminus de Mouila s’impose comme le lieu où l’art et la culture prennent une nouvelle dimension. Soyez prêts à vivre une expérience unique le 17 août, au cœur de cette nouvelle scène incontournable du Gabon.