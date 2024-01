Gabon : le PDG coutumier des mauvais traitements envers ses employés permanents  

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si dans un précédent article, Gabon Media Time relayait le supplice de nombreux pères et mères de familles employés par le Parti démocratique gabonais (PDG), qui dénonçaient 3 mois d’arriérés de salaire, l’entretien accordé à l’hebdomadaire L’Aube, par Luc Oyoubi, Secrétaire général par intérim du Parti, nous apprend qu’en réalité, le parti est notoirement coutumier de telles irrégularités. Une révélation qui interroge sur le niveau d’indécence des dirigeants de cette formation politique, tant le déploiement de moyens en période électorale ne reflète aucunement cette réalité.

C’est à la faveur d’un long entretien accordé à l’hebdomadaire L’Aube que le Secrétaire général par intérim du PDG est revenu sur la situation du pays, et principalement sur la crise que traverse sa formation politique. Au détour d’une question portant sur les salariés permanents du parti, le premier Vice-président du Sénat de Transition a indiqué que les impayés des employés, dont une première partie avait été apurée, couraient bien avant le changement de régime.

Le plus puissant parti politique du pays incapable de rémunérer ses employés ?

Si la récente sortie publique de la dizaine de pères et mères de familles désabusés par le parti de masse a indigné une partie de l’opinion publique, le non-versement des salaires des employés par le Parti démocratique gabonais ne s’est pas limité aux seuls mois de septembre, d’octobre, et de novembre. En effet, au moment du coup de gueule des employés, l’équipe intérimaire du parti venait d’apurer une première dette qui concernait les mois de juillet et d’août 2023.

« Au 30 août 2023, paradoxalement, les agents permanents du siège avaient deux mois d’arriérés, les mois de juillet 2023 et août 2023 », a confié le « Camarade » Luc Oyoubi. Un aveu qui dénote à la fois le cynisme et l’indécence de cette formation politique, dont les milliards dépensés lors de la dernière campagne présidentielle, sont sans équivalent devant les quelques milliers de FCFA dûs à ces familles plongées dans la misère.

Luc Oyoubi reconnaît des violations régulières du Code du travail par le PDG

C’est l’autre révélation faite par le secrétaire général par intérim du Parti démocratique gabonais. En effet, si Luc Oyoubi a reconnu les efforts faits par le bureau exécutif par intérim, pour apurer une partie des impayés, il a affirmé que les employés permanents sont régulièrement victimes d’impayés. « Il y a souvent eu des arriérés de salaires du personnel permanent. La seule nouveauté, c’est qu’ils réclament désormais leurs arriérés sur les réseaux sociaux », a martelé le vénérable Luc Oyoubi.

Notons que ces déboires du Parti démocratique gabonais interviennent dans un contexte marqué par des saisies importantes d’argent liquide aux domiciles de certains cadres du parti, dont quelques-uns sont aujourd’hui détenus à la prison centrale de Libreville.