Gabon : le PDG convoque ses cadres les 9 et 10 en prélude à la rentrée politique du 12 octobre

Conformément aux annonces faites lors de son dernier communiqué, le Directoire provisoire du Parti démocratique gabonais (PDG) entame ce 09 octobre les travaux préparatoires de sa rentrée politique. En effet, c’est par le biais d’un communiqué rendu public sur son compte Facebook que le « Parti de masse » a présenté le chronogramme détaillé d’une série de rencontres prévues, dans le cadre d’un Conseil politique, et ce durant deux jours.

Le Parti démocratique gabonais est plus que jamais à la croisée des chemins. En effet, si au terme des Assises dites d’autocritique et de refondation de février 2024, l’une des résolutions avait été de renforcer la démocratie interne dans le processus de décision, Angélique Ngoma entend désormais passer de la parole à l’acte. D’où la série de rencontres décisives qu’elle initie, et qui devraient notamment déboucher sur un positionnement clair du parti par rapport à la nouvelle donne politique.

Deux jours décisifs pour le PDG

Selon le communiqué rendu public, le Conseil politique convoqué par le Directoire provisoire se tiendra les 09 et 10 octobre et réunira les organes exécutifs, ainsi que les organes délibérant et consultatif. Si l’objet de la série de rencontres n’a pas été décliné dans ce document, le précédent communiqué indiquait qu’il s’agirait pour les participants de « partager des points de vue, débattre et adopter des résolutions pertinentes sur des préoccupations prioritaires du Parti et de la Nation ».



Ainsi, conformément au chronogramme, les organes exécutifs se réuniront dès 09 heures ce 09 octobre, suivi à 15 heures du bureau politique, qui lui est composé des membres du Directoire provisoire et ceux du bureau politique. Les travaux préparatoires se poursuivront le 10 octobre avec cette fois la rencontre des organes délibérant et consultatif. Selon le Directoire provisoire, au terme de ces travaux, des résolutions pourraient être adoptées.