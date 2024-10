Gabon : rentrée politique du PDG d’Angélique Ngoma le 12 octobre 

Ecouter l'article

Très affaibli depuis le coup d’Etat du 30 août 2023, plus que jamais divisé et en quête de renouveau, le Parti démocratique gabonais (PDG) dirigé par « la camarade » Angélique Ngoma fait sa rentrée politique le 12 octobre prochain. L’annonce a été faite par le canal d’un communiqué daté du 02 octobre et qui décline tout un ensemble de rencontres préparatoires avec l’ensemble des groupements du parti.

Après l’échec des Assises dites d’autocritique et de refondation des 23 et 24 février 2024, le Parti démocratique gabonais, tel un phénix, espère désormais renaître de ses cendres à la faveur de cette rentrée politique. En effet, lors d’une rencontre tenue le 04 octobre à laquelle ont pris part les responsables et militants des 9 provinces, Angélique Ngoma a clairement fixé le cap en axant cette rentrée politique sous le triptyque « enseignements, opportunités et perspectives ». Un choix qui traduit une volonté de l’équipe dirigeante par intérim de mettre en pratique les résolutions des assises de février.

Deux travaux préparatoires avant la rentrée politique

Il ne sera pas question pour le Secrétariat exécutif par intérim d’aller à cette rentrée politique sans avoir au préalable fixé le cadre de ce que seront les orientations du parti durant cette année cruciale pour le pays. En effet, une première réunion est prévue entre le directoire du parti et les organes exécutif. S’en suivra ensuite une réunion du directoire avec les organes délibérants et consultatifs. Selon le communiqué signé d’Angélique Ngoma, les participants à ces rencontres seront amenés à « partager des points de vue, à débattre et à adopter des résolutions pertinentes sur des préoccupations prioritaires du Parti et de la Nation ». Lesquelles discussions déboucheront au besoin sur « des recommandations adaptées aux enjeux stratégiques du moment ».

Il faut dire que l’une des questions cruciales qui devrait être abordée lors de ces échanges est sans doute celle du positionnement du parti par rapport aux nouvelles autorités. Si certains ténors du parti sont partisans d’une ligne consensuelle, d’autres, à l’instar de l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze ont clairement affiché leur rupture avec cette stratégie. Lequel n’a d’ailleurs pas exclu de prendre ses distances avec le parti de masse en cas de compromission du directoire provisoire avec le CTRI.