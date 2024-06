Gabon : le Mouvement Gabao pour une suppression de la limite d’âge aux concours d’Etat

Ecouter l'article

Le Mouvement Gabao était une nouvelle fois de sortie ce week-end. Comme à chacune de leurs rencontres avec les populations du Grand Libreville, Franck Nguema et ses camarades se sont avancés ces 8 et 9 juin 2024 dans les 6 quartiers où ils se sont rendus, sur des propositions de justice sociale, en lien avec les concours d’Etat.

Franck Nguema n’a de cesse de présenter le Mouvement Gabao comme un parti politique centriste, qui prône l’inclusivité de touches les couches sociales dans un développement économique et social harmonieux. C’est pourquoi, de Derrière la Prison à Diba-Diba, en passant par Rio Cuvette, Carrefour Léon Mba, Cap Caravane et Alhambra Parcelle 3 où il s’est rendu les 8 et 9 juin, l’ancien député de la commune d’Akanda a proposé que le critère d’âge soit levé pour les postulants aux concours d’Etat.

Le Mouvement Gabao pour la justice sociale

« Le Mouvement Gabao est un mouvement citoyen, mais aussi un parti politique qui ira aux élections, qui aura des élus, mais qui surtout, a une offre politique », a indiqué Franck Nguema. Laquelle offre est contenue dans un Manifeste qui décline un certain nombre de propositions en lien avec les idéaux du parti, et qui tiennent compte des besoins des populations. C’est fort de cela que lors de sa rencontre ce week-end avec les populations de différents arrondissements de Libreville et d’Akanda, Franck Nguema n’a pas manqué de marteler son attachement à la justice sociale dans la passation des concours d’Etat.



« Pour lutter contre le chômage des jeunes par exemple, nous observons qu’il y a des recrutements qui se font actuellement, que les concours au sein des grandes écoles sont relancés. Nous pensons qu’il faudrait améliorer cela », a clamé le leader du Mouvement Gabao avant de poursuivre « Nous proposons au CTRI que soit purement et simplement supprimée la limitation d’âge ». Par ailleurs, Franck Nguema a proposé une « répartition équitable de la richesse du pays ». Toute chose qui passe selon lui par une solidarité sociale à travers l’augmentation des allocations familiales.