Gabon : vers l’adoption du statut du communicateur

Ecouter l'article

Le jeudi 19 septembre s’est tenu une séance de travail entre le ministre de la Communication et des Médias Laurence Ndong et de la Fonction Publique et du Renforcement des capacités Louise Boukandou. Au menu de cette rencontre, la révision du statut particulier des communicateurs avec pour ambition de l’adapter aux défis actuels de la communication et de mettre en avant le rôle crucial de ce secteur d’activités, dans la consolidation de la démocratie et l’Etat de droit au Gabon.

Si lors de son adresse aux hommes de médias le 3 mai 2024 le ministre de la Communication et des Médias avait annoncé que « le Code de la Communication et le statut particulier des communicateurs seront révisés avant la fin de l’année 2024 », le processus semble désormais enclenché. En effet, Laurence Ndong et sa collègue du ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des capacités se sont penchés sur la question du statut du communicateur en République gabonaise.

Le statut du communicateur en discussion

« Ce statut particulier a été mis en priorité au niveau du ministère de la Communication parce que le travail des communicateurs implique énormément de devoirs mais il implique aussi des droits », a indiqué le ministre de la Communication. Tout en mettant en évidence l’ensemble des catégories qui renferment le secteur, Louise Boukandou a, pour sa part, souligner qu’après autant d’années de clochardisation, il était temps d’agir.

« C’est un métier spécifique donc il était temps qu’on regarde leurs conditions de travail », a-t-elle relevé. Si ces travaux arrivent à leur terme, les communicateurs gabonais pourront enfin jouir des avantages liés à leur métier mais surtout auront droit aux privilèges qu’offre ce secteur. Une fois terminé, le texte sera transmis au secrétariat général du gouvernement puis adopté en conseil interministériel, en conseil des ministres, aux deux chambres du parlement et promulgué.