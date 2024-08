Variole du singe : le Gabon passe en « vigilance orange »

Ecouter l'article

Ce lundi 19 juin 2024, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou s’est entretenu avec les responsables des différents établissements sanitaires de Libreville. Une rencontre au cours de laquelle le membre du gouvernement a déclenché sur le territoire national « une alerte de vigilance orange » au regard des cas de Variole de singe qui sont enregistrés dans les pays voisins, confie le quotidien L’Union, dans sa livraison de ce mardi 20 août 2024.

Si, dans notre précédent article intitulé « Variole du Singe : le Pr. Adrien Mougougou invite les populations à plus de vigilance », le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou rassurait les populations sur le fait qu’aucun cas de MonkeyPox Virus encore appelé Variole du singe n’a été enregistré sur le territoire. Cependant, conscient de la situation et de la dangerosité de ce virus, le patron du département de la Santé a décidé de passer à la vitesse supérieure en activant « une alerte de vigilance orange ».

Pour ce faire, le Pr. Adrien Mougougou compte s’inspirer des mesures mises en place lors de la riposte contre la pandémie Covid-19. Ainsi le plan de riposte prévu prend en compte « l’organisation, des différents organes tant au niveau du central que périphérique, l’identification des points focaux, la mise en place de programmes de formation pour le personnel de santé, les relais communautaires et les populations sur les gestes barrières », a précisé notre confrère L’Union. Par ailleurs, le membre du gouvernement a insisté sur la nécessité de toujours communiquer afin d’éviter une propagation de la psychose dans le pays.

Le Gabon en alerte face à la variole de singe

Les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement à faire de la vigilance leur leitmotiv pour faire face à toute forme d’épidémie. De ce fait, toutes les structures sanitaires sont donc invitées à rester en alerte et prêt à intervenir, d’autant plus que l’Institut des maladies infectieuses Pr. Daniel Gahouma (IMIPDG), le Centre international de recherche médicale de Franceville (CIRMF) dans la province du Haut-Ogooué et le Centre de recherche médicale de Lambaréné (CERMEL) dans la province du Moyen-Ogooué disposent déjà de moyens de diagnostics fiables.