Gabon : 1 nouveau cas de Mpox confirmé

Le ministère de la Santé a rendu public, le jeudi 5 septembre 2024, la situation épidémiologique allant de la période du 26 août 2024 au 4 septembre 2024. Il en ressort qu’un nouveau cas de variole du singe a été confirmé sur le territoire national. Ce qui porte à 2, le nombre total de personnes atteintes par ladite épidémie qui sévit dans les pays voisins et dont le remède n’est, pour l’heure, pas trouvé.

Après la découverte du premier cas de Mpox le 22 août dernier, moins de 48 heures seulement après que le gouvernement a déclenché une alerte orange face à la résurgence de ce virus dans le monde, le ministère de la santé dirigé par le Pr. Adrien Mougougou vient d’annoncer le nouveau bilan de la situation épidémiologique dans notre pays. Ce dernier révèle que de la période du 26 août 2024 au 04 septembre 2024, une nouvelle personne est atteinte de variole du singe. À ce jour, le nombre de cas sur le territoire national est désormais estimé à 2.

Bien que le nombre de cas de personnes atteintes de variole du singe soit de 2 cas, cela démontre l’efficacité des dispositifs dans la riposte déployée par les autorités sanitaires. Toutefois,le Directeur général de la promotion de la Santé, le Dr Jean Romain Mourou lors d’un entretien accordé à Gabon Media Time avait invité les populations à prendre des précautions telles que qu’avoir une bonne hygiène de vie ainsi que « bien cuire tous les plats contenant de la viande avant de les consommer, et éviter tout contact avec des animaux sauvages malades ou morts mais également en se rendant dans les structures sanitaires en cas de doute ou d’apparitions des symptômes de la variole du singe »

Rappelons que la variole du singe est une maladie qui se transmet de l’animal à l’Homme qui se manifeste par « des éruptions cutanées au sur le corps, des mains, des pieds et les parties génitales. La fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, et dorsales, le gonflement douloureux à l’intérieur du rectum ». Cette maladie très virale peut être particulièrement mortelle pour des personnes à risque, notamment pour les femmes enceintes, les enfants et les sujets immunodéprimés. L’apparition d’une nouvelle souche a favorisé la propagation du virus Mpox dans plusieurs pays.