Port-Gentil : Un bailleur emprisonné pour menaces sur sa locataire

Maïss Ruiz Mougoussi Kassa, un Gabonais de 34 ans, a été placé sous mandat de dépôt le 7 octobre 2024 à la maison d’arrêt de Port-Gentil. Il fait face à des accusations de menaces, de préméditation et de détention de stupéfiants, suite à un incident violent avec une de ses locataires.

Tout éclate le 30 septembre 2024 aux alentours de 20 heures. Ce soir-là, C.T.P., une compatriote âgée de 23 ans, se trouvait chez elle lorsqu’elle a été surprise par l’arrivée de son bailleur. Ce dernier se serait mis à déverser un bidon de 5 litres d’eau sur les enfants de la locataire, avant de gifler le petit frère de celle-ci pour des raisons non clarifiées.

Excès de pouvoir d’un bailleur étrange !

Selon le récit de notre confrère L’Union, c’est en larmes que C.T.P. aurait fait son témoignage. Cette dernière aurait confié aux enquêteurs de la Police judiciaire (PJ) que depuis qu’elle loue le logement, elle et sa famille subissent régulièrement des menaces et des insultes de la part de Maïss Ruiz Mougoussi Kassa.

Une version de faits confortée par les dénonciations d’autres locataires. Ces derniers semblent également avoir souffert des comportements agressifs du mis en cause. À ce propos, une autre femme, identifiée comme E., aurait révélé qu’elle avait été humiliée en présence de ses enfants et de voisins. Ces agissements ont conduit à l’intervention de la police, qui a arrêté le bailleur.

Lequel a reconnu avoir injurié C.T.P. en réponse à des accusations la qualifiant de « folle » et de consommatrice de cannabis. Présenté devant le parquet de Port-Gentil, Maïss Ruiz Mougoussi Kassa a été inculpé pour voies de fait et injures, en vertu des articles 250 et 286 du Code pénal. De plus, il a été frappé d’un second mandat de dépôt pour détention de cannabis, après que deux bonbons de chanvre eurent été retrouvés sur lui.