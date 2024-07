Gabon : caravane de sensibilisation à l’endroit des filles mères pour une sexualité plus saine 

Ecouter l'article

Dans le but de préserver la santé des filles-mères, l’Association des filles mères du Gabon a lancé ce vendredi 28 juin 2024 dans le 6ème arrondissement de Libreville une caravane de sensibilisation à l’endroit de la gente féminine. Une initiative qui vise à édifier les jeunes-mères et les jeunes filles sur les différents moyens de contraception en vue d’adopter une sexualité saine, responsable et épanouie.

Les avortements, les grossesses non-désirées et les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont des lourds fardeaux en matière de santé sexuelle reproductive. C’est donc dans le but de réduire les grossesses non planifiées et les pratiques potentiellement dangereuses que l’Association des filles mères du Gabon s’est déployée au quartier montalier dans le cadre de la caravane de proximité, afin d’échanger avec des jeunes filles sur les solutions permettant de se prendre en charge.

L’implant, une solution pour lutter contre les grossesses non-désirées

Sur le terrain, les équipes ont procédé au recensement des participantes, qui ont bénéficié des dépistages du VIH/Sida. Ces dernières ont par la suite été édifiées sur l’importance du planning familial et sur les différents contraceptifs existants au Gabon à savoir, le préservatif masculin et féminin, la pilule, et l’implant. « Nous sommes ici dans le cadre de la caravane de sensibilisation qui vise à édifier les jeune filles mères sur les différents types d’implants qui existent et ce dans le but de lutter contre les avortements clandestins qui leur coûtent très souvent la vie » a déclaré la présidente de l’ONG Haresse Kengue.

Ainsi pour les bénéficiaires, cette caravane constitue une véritable épine qui leur a été ôtée. Grâce aux informations reçues, ces dernières ont désormais la capacité de maîtriser leur fécondité pour leur santé et le bien-être de leurs enfants. « C’est une joie pour moi d’avoir pu me faire poser un implant pour une durée de 5 ans. J’ai décidé de le faire car, je suis mère de deux enfants, et je dois désormais programmer les naissances afin de mieux éduquer ma progéniture et prendre soin de moi ». Notons que cette caravane de sensibilisation organisée par l’Association des filles mères du Gabon qui a pris fin ce 28 juin 2024 avait pour objectif de promouvoir la santé, d’améliorer la qualité de vie, de réduire la morbidité et la mortalité et de favoriser un accès équitable aux services de santé sexuelle et reproductive.

Elles s’appliquent à la prévention de l’infection par le VIH et à la prévention de la mortalité due aux avortements à risque et à la gestion de la violence fondée sur le sexe. Cette initiative s’étendra également à l’intérieur du pays.