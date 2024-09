Gabon : Le Gén. Oligui Nguema appelle à une gestion plus transparente et efficace de la SEEG

Le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a adressé, ce vendredi 13 septembre 2024, un appel pressant aux employés de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG), soulignant la nécessité d’une gestion plus transparente et efficace. Le Président de la transition a insisté sur le rôle crucial de chaque employé dans la transformation de la SEEG pour mieux servir les Gabonais.

« Chaque employé de la SEEG doit se mobiliser pour une gestion plus transparente et plus efficace afin de garantir aux populations un meilleur service », a déclaré le Général Oligui Nguema. Cette déclaration intervient dans un contexte où la SEEG, entreprise clé dans la fourniture d’électricité et d’eau au Gabon, a été confrontée à des critiques croissantes concernant ses performances et la qualité de ses services.

Le Gén. Oligui Nguema pour une amélioration de la qualité de service

Le président de la transition a exprimé sa détermination à remédier aux insuffisances de l’entreprise en encourageant une culture de responsabilité et de rigueur parmi les employés. Selon lui, une gestion transparente est essentielle pour restaurer la confiance du public et assurer un service de qualité. Il a également souligné que l’efficacité opérationnelle est primordiale pour répondre aux besoins croissants de la population et améliorer les infrastructures existantes.

Cette déclaration marque un tournant significatif dans la gestion de la SEEG. Le Général Oligui Nguema a appelé à une mobilisation générale pour atteindre ces objectifs, précisant que la réussite de cette réforme dépendra de l’implication de chaque acteur au sein de l’entreprise. Le défi est désormais de voir comment cette volonté politique se traduira en actions concrètes alors que les Gabonais attendent des améliorations tangibles dans leurs services quotidiens.