Gabon : François Owono Messie nouveau Directeur général de Gab’Oil

Si le conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 12 septembre 2024 sous la présidence du Général de brigade Brice Oligui Nguema, a principalement révélé le projet de budget rectificatif de l’Etat, équilibré à 4204,9 milliards de FCFA, il a également permis d’élever certaines personnalités au sein d’entreprises publiques stratégiques. C’est le cas de François Owono Messie. Inspecteur central du Trésor, précédemment conseiller du directeur général, cet expert financier vient d’être promu à la tête de Gab’Oil notamment en vue d’en renforcer la gouvernance.

Voilà qui devrait rassurer les partenaires sociaux et économiques de Gab’Oil, filiale de Gabon Oil Company (GOC), en charge de la commercialisation et la distribution des produits pétroliers en tous genres. Au terme du conseil des ministres de ce jeudi 12 septembre, François Owono Messie y a été nommé en qualité de directeur général. Rompu à la tâche, cet expert financier, accessoirement inspecteur central du Trésor, en connaît les rouages puisqu’il occupait précédemment le poste de conseiller du directeur général. Sa nomination n’a donc rien d’hasardeuse, bien au contraire.

Connu dans les milieux financiers pour ses apports et contributions à la modernisation du service public et de certaines structures étatiques, ce technocrate a notamment été sollicité pour la création de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dans le but de permettre à l’Etat de disposer d’un instrument de financement de ses politiques publiques. Autre fait marquant, il a contribué au maintien du Fonds National de l’Habitat (FNH) destiné à faciliter le financement des programmes de logements sociaux. En matière de gestion de la chose publique, l’homme en connaît un rayon.

Une expertise reconnue

Nommé en remplacement de Louis Gaston Aubame, François Owono Messie devra faire face à plusieurs défis dans l’immédiat. Dans un premier temps, il devra accélérer le redressement économique tout en garantissant une gouvernance vertueuse de cette entité sur laquelle s’appuiera de plus en plus l’exécutif, au regard de sa volonté d’augmenter les subventions aux carburants. Maillon essentiel de la chaîne de distribution des produits pétroliers, Gab’Oil, filiale de la GOC qui vient de mettre la main sur le géant Assala Energy, pourra donc compter sur l’expertise de celui qui a oeuvrer à l’entrée du Trésor gabonais au marché des titres publics à souscription libre (Bons du Trésor et des Obligations d’état).